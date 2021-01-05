Тело Олега Рымарука после аварии спрятали в багажник

- После второй аварии водитель упал возле пассажирской двери и притворился, что потерял сознание. Понимал, что его на месте разорвут. Когда приехала полиция - встал и ходил, как ни в чем не было. Потому что кругом уже были свои, - 22-летний Игорь Воробель рассказывает о дорожно-транспортном происшествии на ул. Центральной в Великой Михайловке Раздельнянского района Одесской области.

Там 2 января 30-летний Иван Шавша "Мерседесом" сбил велосипедиста 33-летнего Олега Рымарука. Тело положил в багажник и сбежал с места аварии. В километре врезался в опору моста.

- Ехал около половины десятого вечера. Навстречу - машина без фар. Обратил внимание, что чуть дальше на дороге разбитый велосипед, кровь повсюду и разбросанные памперсы. Через несколько минут услышал глухой удар. Сразу развернулся и поехал туда, - рассказывает Игорь. - Из разбитого "мерса" бежали двое. Один в коричневой куртке успел прыгнуть под мост. За вторым в красной я бросился с фонариком. Он понял, что бежать некуда. Вернулся, открыл дверь пассажира и упал под машиной. Тело сбитого велосипедиста они успели отнести метров на 8. Мужчина был весь в крови, череп раскололся надвое. Разумеется, сам водитель не смог бы спрятать быстро тело в багажник, а потом вытащить. А все подают так, что Иван был один. Что тогда происходило, я снял на видео.

Олег Рымарук жил с женой 25-летней Клавдией, детьми Надеждой, 5 лет, и 10-месячным Валентином в селе Новопетровка, граничащей с Великой Михайловкой. Работал строителем. В тот вечер ездил за памперсами для сына.

- Олег был ответственный, добрый. Никому не отказал, не нагрубил. Хорошо заботился о семье и детях. Как теперь жить - не знаем, - рассказывает мачеха погибшего 48-летняя Валентина Войтенко. - не увидеть его было нельзя. На велосипеде он возил дочку в садик. Поэтому детское кресло обклеено светоотражающими полосками, и такие же фары были. На нем живого места нет. По словам патологоанатома, Олег, наверное, вел велосипед. Удар пришелся в спину на высоте машины. А потом тащил его метров 50. Селезенку и печень разорвало, голова пробита. Как его клали в багажник - увидела женщина, у двора которой это произошло. Кричать начала: "Что вы делаете?" И сразу позвонила невестке.

Родственники поехали на место. Но к телу не пускали.

- До утра не могли добиться, где тело. Одни говорили, что в район повезли, другие - в область. А потом позвонили: "Забирайте с места аварии и сами везите в больницу", - продолжает Валентина Владимировна. - Боимся, что это дело будут спускать на тормозах. Потому что и сам Иван работал в милиции, и его отец следователем был. А мать - нотариус. Говорят, он весь день гонял по поселку с кем-то на бешеной скорости, пьяный. Но нам в полиции ничего не говорят. Родители Ивана к нам приезжали. Выразили соболезнование, хотели материальную помощь дать. Но нам нужны не деньги, мы хотим справедливости.

Об Иване известно, что работал в милиции, потом в военкомате, был главным специалистом юридического отдела райгосадминистрации. Воевал в зоне АТО. Был гранатометчиком-механиком батальона отдельной механизированной бригады. В 2017 году получил тяжелое ранение.

- Жаль обе стороны в этой ситуации, - говорит председатель поселкового совета Людмила Чебан. - Иван из порядочной семьи. Имеет жену и дочь, заслуги перед родиной. После ранения получил инвалидность. В последнее время нигде не работал. Говорят, дома организовал что-то вроде СТО. Машины ремонтировал.

Ивана Суса задержали. Следователи говорят - не справился с управлением. Был ли пьян, устанавливают эксперты. Подтверждают, что пытался скрыть тело сбитого мужчины. Если вину подозреваемого докажут, могут посадить на восемь лет.

156 детей погибли в авариях в Украине в 2020 году. 3681 ребенок получил травму. Всего на дорогах произошли 3327 аварий с участием несовершеннолетних, 409 - по их вине, сообщают в Центре общественного здоровья. За 11 месяцев 2020-го было 4118 ДТП из-за пьяных водителей. В них погибли 97 человек и 1425 получили травмы. Из-за пешеходов в нетрезвом состоянии произошло 58 аварий, погибли 14 человек и 32 получили травмы.

Вылетел с дороги и врезался в дом

За время праздников с 31 декабря по 3 января на украинских дорогах погибли 33 человека. Еще 183 - травмированы, сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины. Рассказываем о нескольких ДТП.

В Петропавловском районе Днепропетровской области ночью 1 января ВАЗ 2101 слетел с моста в реку Самара. Погиб 2-летний ребенок. Водитель и женщина пассажир не пострадали.

Утром 1 января четверо мужчин разбились в "семерке" вблизи села Парипсы Попельнянского района на Житомирщине. 20-летний водитель и 21-летний пассажир погибли сразу. 34-летний - умер в Попельнянской райбольнице.

В селе Новоселица Долинского района Ивано-Франковской области столкнулись легковушки "Рено" и ВАЗ 2 января. Погибла 13-летняя девочка. Еще четыре человека травмированы.

Вечером 2 января в Вольнянском районе Запорожья 40-летнего пешехода сбил 73-летний водитель "Жигулей", а затем переехала "скорая". От полученных травм мужчина погиб. Дорогу переходил в неустановленном месте, говорят следователи. Полиция разыскивает свидетелей ДТП.

На трассе Киев - Чоп возле села Давидов Пустомытовского района на Львовщине БМВ выехал на встречную и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" вечером 2 января. Травмированы водитель легковушки и восемь пассажиров микроавтобуса.

3 января в Фастове Киевской области пьяный водитель БМВ вылетел с дороги и врезался в жилой дом на ул. Куйбышева. Мужчина три дня праздновал Новый год и решил поехать по делам. С места аварии пытался скрыться. В момент ДТП на улице были люди. Никто из пешеходов не пострадал.