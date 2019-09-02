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вторник, 03 сентября 2019 07:00

"Тело нашли в 30 метрах от машины"

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Ночью 29 августа недалеко от поселка Тростянец Винницкой области 26-летний Иван Присяжный за рулем автомобиля "Опель" слетел с дороги и перевернулся. Погиб сам и его товарищ, 25-летний Андрей Демидов. Пассажиры — две девушки — 18 и 19 лет получили травмы, 29-летний Александр Полторак не пострадал.

Иван Присяжный недавно взял эту машину в аренду. В дальнейшем планировал купить.

— Ваня любил быструю езду, это была не первая его авария. Говорят, ехал на большой скорости, на повороте его понесло. Ударил по тормозам, от чего лопнуло заднее колесо и машину бросило на бок, — рассказывает знакомый Игорь, фамилию не называет. — Саша первым выбрался из машины. Увидел, что у Андрея разнесена голова. А Вани в салоне не было. Подумал, что он убежал. Его тело нашли в 30 метрах от машины.

Оба погибших были женаты, имели детей. Их похоронили 30 августа. Андрей Демидов был единственным сыном у родителей. У присяжных осталась дочь.

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