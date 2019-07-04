Жители поселка Тростянец на Винниччине девятые сутки блокируют работу местного спиртового завода из-за смрада. Перекрыли все въезды на территорию. Обустроили блокпосты. Дежурят там круглосуточно. Требуют решить проблему - очистить отстойники.

- 40 гектаров отстойников заполнены доверху. От летней жары увеличиваются испарения и запах становится ядовитее, - говорит глава поселка Людмила Червонецкая, 55 лет. - Вонь распространяется на соседние села. Директор предприятия говорит, что ситуация под контролем.

21 июня в области собрали техногенную комиссию, которая направила специалистов сделать замеры воздуха. В 400 м от отстойников уровень сероводорода превышен в шесть раз. У центральной районной больницы - в четыре, выяснили. Его высокое содержание может раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Вызвать отек легких.

- Запах появился с тех пор как в поселке возобновили работу предприятия - в 2015-м. В прошлом году в реку слили брагу, так сдохла вся рыба. В последнее время смрад стал невыносимым, до тошноты. В горле печет, голова болит, - рассказывает участник акции протеста 46-летний Сергей Пунько. - Окна и двери в дом весь год плотно закрыты, иначе все пропитывается вонью.

Несмотря на протесты, руководство завода производство не останавливало пять дней, пока не выработали сырье. Говорят, проблему с неприятным запахом пытаются решить. А относительно незаконного блокирования - обратились в полицию.

- Я беспокоюсь так же, как и все люди. Потому что и сам здесь живу и дышу этим воздухом. Мы каждые четыре часа вливаем в отстойники дезинфикатор "Полидез", уничтожающий бактерии. Недавно на трубу установили дозатор, который будет делать это автоматически, - говорит директор спиртового завода 48-летний Богдан Билейчук. - Также инициировали комплексную проверку. Поскольку неприятный запах может идти из местных стоков или свалки.

Председатель Винницкой ОГА 54-летний Валерий Коровий обратился в полицию и прокуратуру, чтобы открыли уголовное производство касательно ответственных должностных лиц.

- Были проведены анализы выбросов и у нас есть выводы о превышении некоторых показателей в пять-шесть раз от нормы, - говорит Коровий. - После решения комиссии мы даже имели подтверждение из "Укрспирта", что они готовы приостановить работу завода. Однако что-то изменилось. Их директор уехал в Киев. Вернулся оттуда окрыленный и сказал, что завод продолжает работать.

Люди прекращать митинг не собираются. Нашли, где готовы принять все отходы на переработку. Директор своего ответа на это предложение пока не дал.