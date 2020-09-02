Шестьсот тысяч украинцев вложили деньги в финансовую пирамиду

Служба безопасности Украины разоблачила финансовую пирамиду, замаскированную под ювелирную компанию "Би2Би Джевелри". Более 600 тыс. украинцев вложили в нее $ 250 млн - 6,7 млрд грн.

Людям предлагали зарабатывать деньги несколькими способами. Первый - купить ювелирные изделия из золота или серебра. На них было два ценника - за сколько покупаете украшение и сумма, которую вам вернут в течение года. Это полная стоимость товара плюс 4%.

Второй способ - приобрести сертификат от 1 до 27 тыс. грн. На них большие проценты - до 8 еженедельно. Третий способ заработка - привести друзей, которые вложат деньги. За них предлагали дополнительные бонусы.

Схема появилась летом 2018-го. За полгода в разных регионах Украины открылась сеть ювелирных магазинов. После объявления карантина большинство закрылись. Выплаты прекратили, якобы временно.

- Я повелась на аферу, когда она доживала последние дни, - говорит 41-летняя Елена Комарницкая из Житомира. - Подвели друзья. Мол, дармовые деньги будут капать. Решила вложить так, чтобы не жалко потерять - купила подарочный сертификат за тысячу гривен. Еженедельно мне на счет падали 80 гривен. Когда решила их забрать, сказали: "Простите, карантин". А потом и начисления прекратились. Я махнула рукой.

У некоторых моих знакомых сложная ситуация, - добавляет. - Одна купила три сертификата более, чем за 80 тысяч гривен. Хотела обеспечить дочери-пятикласснице будущее. Уговорила и мужа. Он до последнего противился, но потом 20 тысяч вложил. Прогорели оба. Еще одна знакомая взяла 30 тысяч кредита, чтобы купить сертификаты. Теперь убивается. В семье - скандалы. Потому что деньги банку надо возвращать.

Есть вкладчики, которые успели забрать свои деньги.

- Я - пенсионерка, денег постоянно не хватает. Понемного откладывала на черный день. Затем услышала, что можно легко заработать. Отнесла все, что имела, в ювелирный магазин - в нашем городе. Купила на эти деньги сертификат. И была очень довольна. Каждый месяц получала сверху, как полторы пенсии - до трех тысяч гривен, - рассказывает Любовь Алексеевна из г.Тростянец Винницкой области, фамилию просит не указывать. - Посоветовали и соседке такой заработок. Она скрытная, не призналась, сколько вложила. Но хвасталась, что заработала более 20 тысяч. Еще одна знакомая заменила в доме мебель, перекрыла крышу, сделала ремонт. А ее племянник купил микроавтобус на еврономерах и домик неплохой. Кто успел остановиться, тот не прогорел.

- Люди, которые сейчас жалуются, пришли с вкладами перед карантином. Они не успели почувствовать достаток, в котором мы жили, - говорит жительница Житомира Иванна Олександрук, 48 лет. Вкладывала деньги в "Би2Би Джеверли".

Юридического лица "Би2Би Джеверли" в Украине не существует. Это бренд, под которым работает сеть фирменных магазинов ювелирного завода "Шарм", расположенного в городе Ладыжин под Винницей. Владелец компании - винничанин 52-летний Николай Гонта.

Последний раз он успокаивал вкладчиков 13 июля через группу в фейсбуке. Говорил, выплат нет, потому что вырученные в карантин деньги пошли на развитие бизнеса.

- "Би2Бы" - не финансовая пирамида. Цель создателей пирамид - собрать определенное количество средств и скрыться. У них нет товара, магазинов, продаж. Время жизни пирамид - от одного дня до шести месяцев. Проект "Би2Бы Джеверли" - это товарная компания, - говорит Николай Гонта. - Имеет свои производственные мощности, партнеров-производителей ювелирных изделий, сеть салонов. Этот проект создали для развития конкурентоспособной ювелирной среды и увеличения продаж.

Прокуратура заинтересовалась бизнесом, когда получили первые заявления от пострадавших. Выяснили, что счета фирмы в банках зарегистрированы на благотворительную организацию "Зимородок". На них зачислялись деньги благотворителей в виде оплаты "Би2Би" сертификата. Бизнес был организован так, что основатели вообще не платили налоги.

27 августа полицейские провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил арест на банковские счета, движимое и недвижимое имущество компании.

- Организаторы финансовой пирамиды за год ее существования купили один из островов Днепровского каскада с недвижимостью на нем, 18 элитных внедорожников стоимостью свыше 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, - рассказывают в пресс-службе СБУ. - К организации финансовой махинации причастны более 20 человек. Также были задействованы более 100 юридических лиц.

Организаторов финансовой пирамиды могут посадить на 15 лет.