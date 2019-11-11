Возле общежития на ул. Полевой в Киеве произошла стычка днем 7 ноября. Мужчины в масках пришли выселять одну из жительниц. С ними был представитель исполнительной службы. Имели соответствующее судебное решение. Однако другие жители выступили против.

Говорят, их выселение незаконно. Сетуют на Киевгорстрой-2, который в 2017-м приватизировал здание.

— Последние полтора года живем в постоянном страхе. Судимся за свои комнаты. Тем временем Киевгорстрой-2 делает нашу жизнь невыносимой. В прошлом году не запустили отопление на зиму и выключили горячую воду. Летом отключили электричество — рассказывает жительница общежития Ярослава Канивченко. — Говорят, помещение аварийное. Хотя мы сделали экспертизу. Показала, что здание изношено только на 34 процента, а не на 80, как пытаются подать. В прошлом году титушки сорвали газовые счетчики. Не пропускали непрописанных людей. В этот раз их было с полсотни. Одна жительница проиграла суд первой инстанции за комнату. Пока не подала апелляцию, пришли выселять. Выбили дверь, выбрасывали вещи. Люди вмешались. Началась драка. Видела двух женщин окровавленных. Несколько раз вызвали полицию. Пока приехали, большинство титушек разбежались.

Полицейские квалифицируют инцидент как хулиганство, открыли уголовное производство.