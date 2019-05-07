Подозреваемого по делу Екатерины Гандзюк выпустили из СИЗО

Из следственного изолятора по просьбе прокуратуры выпустили Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк.

Обязали носить электронный браслет. Такое решение вынес Марьян Головчак, судья Шевченковского районного суда Киева 26 апреля.

"Заседание провели тихо, без анонсов и сообщений", - пишут активисты в "Фейсбук"-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк".

- У меня ощущение, что дело Кати пытаются похоронить. Возможно, я ошибаюсь, но где тогда хоть какая-то коммуникация от Генеральной прокуратуры? - говорит адвокат Маси Найем. - Когда абсолютно ничего не происходит - сам Генеральный прокурор выходит и разглашает больше, чем надо, наговаривая себе на уголовное дело. Когда отпускают подозреваемого, который является носителем важной информации - тогда сплошное молчание".

Такого же мнения общественные активисты, которые следят за ходом следствия:

- Убрать ключевого свидетеля - выгодно для заказчиков убийства. Или начнут на него давить, чтобы изменил показания, - предполагают. - Нас поставили перед фактом, когда подозреваемым по делу смягчили подозрения. А теперь, когда Павловского выпустили из СИЗО, мы не видим возможности вернуть его за решетку.

Прокурор по делу Гандзюк Владимир Паровой заявил, что Павловскому изменили меру пресечения, потому что его больше не подозревают в организации убийства. Ведь он узнал о нападении на активистку после его совершения.

Екатерина Гандзюк была советницей городского головы Херсона, исполняла обязанности управляющей делами исполкома. 31 июля в прошлом году на нее напали возле ее дома. Неизвестный вылил на женщину литр серной кислоты. Получила химические ожоги более 30% тела. Перенесла 14 операций. После трех месяцев лечения умерла. За умышленное убийство были задержаны пятеро предполагаемых исполнителей, организатор-посредник Игорь Павловский и заказчик - председатель областного совета 49-летний Владислав Мангер. Всем смягчили подозрение.