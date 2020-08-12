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четверг, 13 августа 2020 07:35

Петр Трембицкий убил микроавтобусом три человека

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- Люди сбежались, начался крик. Вытащили женщину. Ее сынок был в крови, плакал. Тянул отца за руку, кричал: "Вставай". А спасать было уже некого, - глава поселка Перегинское Рожнятовского района Ивано-Франковской области 55-летняя Ольга Абрам вспоминает аварию 9 августа.

Около 18:00 возле автозаправки на ул. Сечевых Стрельцов микроавтобус "Мерседес Вито" протаранил ВАЗ с пятью людьми. Погиб 32-летний Игорь Максимец, его отец Богдан, 52 года, и мать 57-летняя Марта. Жена водителя Яна, 26 лет, и 2-летний сын - в больнице. Не доехали домой чуть больше сотни метров.

"Мерседесом" управлял 26-летний Петр Трембицкий из соседнего села Закерничное. Уровень алкоголя в его крови превышал норму в 11 раз. Мужчина не пострадал.

- "Мерс" летел под 200 километров в час в лоб ВАЗа. Последнему некуда было убежать, - говорит свидетель 37-летний Владимир Круць.

Через несколько минут к месту аварии сбежались почти все жители поселка. Хотели побить полицейских, которые приехали на вызов. Говорят, Трембицкий часто ездил пьяным, но полиция не реагировала.

- Петр был пьянющий, ничего не соображал. Смотрел стеклянными глазами. В тот день он пил сначала на реке, потом гулял на крестинах. Еще как ехал туда - гнал безумно. На тротуары выскакивал, люди разбегались, - продолжает Ольга Васильевна. - Петр не впервые так вышивает, но ему всегда сходило с рук. Неделю назад сама видела, как гоняет. Звонила в полицию, сказали: "Хорошо-хорошо", и все.

Яна Максимец с сыном сейчас в районной больнице. У них сотрясение мозга, ушибы головы, лица.

Игорь Максимец - самый младший из трех детей у родителей. С Яной поженились шесть лет назад. Работал на нефтяных скважинах в России, ездил на сезонные работы. Его родители на пенсии. В день аварии все вместе навещали родственников.

- Хорошая и приветливая семья. Хозяева хорошие. Марта чувствовала что-то. Сходила в церковь на исповедь, причастилась. А потом поехали к брату. Он болен, не ходит. На прощание обняла его, поцеловала и долго махала рукой, - говорит Ольга Абрам.

- Страшная потеря. У Игоря остались старшие брат и сестра Оксана. Не знаю, как переживет еще одно горе, - добавляет местная Ирина Марко. - 12 лет назад она уже потеряла мужа. Сыну их было тогда 3 месяца. Мужчина ездил на заработки в российский Хабаровск. Там разбил голову. Привезли сюда, год пробыл в коме и умер. Были дружной семьей. В один момент все рухнуло.

Петр Трембицкий живет с родителями. Имеет старших сестру и брата. Работает на лесозаготовительной фирме под Киевом.

- К сожалению, людей не вернешь. Но и пацана жалко, - говорит знакомый Трембицких Владимир Омельянов, 24 года. - Что-то дурное в голову стукнуло, сломал судьбу.

Жители Перегинского убеждены, что Петр избежит ответственности.

- У них порядочная семья, брат с сестрой хозяйничают. А Петька - как урод, - продолжает Ольга Абрам. - Из-за него его отец постоянно жил в тревоге. Все время ждал звонка, малый или убьется сам, или кого-то убьет. И ключи отбирал, и ругался, а повлиять не мог. Люди опасаются, что авария сойдет Петьке с рук. Потому что деньги у родителей есть. Заплатят, а он и дальше будет калечить людей.

Погибшую семью похоронили в Перегинском 12 августа. Петру Трембицкому грозит до 10 лет за решеткой.

Автор: Анна БОВА
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Дата
13
августа

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