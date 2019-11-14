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пятница, 15 ноября 2019 00:40

Многодетную семью поселили в аварийный дом

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У 39-летней Ольги Листуновой и Владимира Иванова, 43 года, из села Косовщина Сумской области угрожают отобрать приемных детей. Потому что их трехэтажный дом на 250 кв. м признали аварийным. Жилье семье купили местные чиновники за государственный счет. Заплатили 2,9 млн грн.

Создать детский дом семейного типа супругам предложили в прошлом году. Они согласились. Взяли на воспитание 4-летнего Юрия, Алину, 8 лет, 10-летнего Ясина и Радмилу, 11 лет. Двое имеют инвалидность, еще у одного ребенка - интеллектуальные нарушения. Кроме приемных, супруги имеют троих собственных детей - 11-летнего Николая, Екатерину, 12 лет, и Снежану, 22 года.

- Дом нашла районная власть. Нам его показывали осенью. Покрашенный, с мебелью. Заселились туда 12 марта. Но внутри было уже пусто, все вывезли. Должны были обставляться своими силами, - рассказывает Владимир Александрович. - Через два месяца под фундаментом начала трескаться штукатурка. На первом этаже паркет сгнил, на втором - разошелся. Еще через месяц на стене увидели первую трещину. Начали писать во все инстанции. Сельский совет заказал экспертизу. Она показала, что дом аварийный.

Ольга работает ассистентом учителя с инклюзивной формой обучения в школе. Муж держит теплицы. Переезжать семье некуда.

- Есть свой дом в селе Севериновка, где жили со своими детьми. Там сейчас живет семья нашей старшей дочери. Все там не поместимся, - говорит Ольга. - В райгосадминистрации поставили крайний срок - 19 ноября. Если проблему не решим, детей заберут. Нам некуда деваться. Дети напуганы, плачут постоянно.

- В Минсоцполитики заверили, что проблему нашу знают и купят другой дом, - добавляет. - Начали искать варианты в соседнем селе, в Сумах. Но районная власть не спешит ничего покупать. О ремонте этого здания тоже речь не идет. Он стоит больше миллиона и продлится больше года. Там нет фундамента, все надо делать капитально.

13 ноября у главы области собрали совещание, чтобы решить вопрос с жильем для семьи.

- В этом доме нельзя оставаться. Но отселить семью некуда - свободных помещений нет, - говорит заместитель председателя Косовщинского сельского совета Олег Кравченко. - Решение о создании дома семейного типа принимала районная власть. Считаем, что они должны решать вопрос с жильем для семьи.

Областная власть заверила, что на этой неделе попытается приобрести для семьи другое помещение.

Автор: Анна БОВА
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