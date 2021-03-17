Минера столичного моста отправили в психиатрическую больницу

43-летнего Алексея Белько признали виновным в хулиганстве и ложном сообщении о минировании. Отправили в психиатрическую больницу, по решению Днепровского районного суда Киева.

Белько на 3 часа. заблокировал движение автомобилей и поездов метрополитена по мосту Метро в столице 18 сентября 2019-го. Угрожал взорвать. Чтобы его задержать, полицейские провели специальную операцию. Взрывчатки у него не было. Но за содеянное мог сесть в тюрьму на восемь лет. Был под стражей. В январе 2020-го его после экспертизы перевели в психиатрическую больницу.

- Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Белько признали невменяемым. Не осознавал своих действий, это подтвердила экспертиза, - говорит Надежда Максимец из столичной прокуратуры.

В больнице Белько пробудет не менее шести месяцев. Затем защита будет просить о повторной психиатрической экспертизе, говорят адвокаты компании "Миллер", которые защищают виновного.

- Алексею будут предоставлять психиатрическую помощь в специализированном учреждении. Вместе с тем, он сможет самостоятельно, без сопровождения медицинского работника, оставлять палату, отделения и заведение, - говорят адвокаты.

Белько родился в поселке Форос в Крыму. Выехал с полуострова во время аннексии Крыма Россией. Три года воевал на Донбассе в 8-м полку спецназначения. Был руководителем радиостанции полевого узла связи воинской части в Броварах Киевской области. За два месяца до происшествия расторг контракт. С ним развелась жена. Имеет 18-летнего сына, который живет в оккупированном Крыму.