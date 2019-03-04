Марию Подгорецкую обвиняют в смерти бывшего мужа

33-летнюю Марию Пидгорецкую из Гайсина Винницкой области бывшие свекры обвиняют в смерти их старшего сына Алексея Люльчака, 37 лет.

13 февраля за рулем "Лады" попал в ДТП. Был пьян. На следующий день его нашли повешенным дома. Оставил три прощальные записки, говорят его родители. Все опубликовали в "Фейсбуке".

"Я проклят. И будет проклят день, когда меня познакомили с Подгорецкой Марией Васильевной. Она виновата в моей смерти. Сама мучается и мучает других", — говорится в одной из записок.

Мария и Алексей познакомились в 2011-м. Встречались несколько месяцев, вскоре поженились. Через год у супругов родился сын Денис. Вследствие послеродовой травмы имеет церебральный паралич.

— Алексей как узнал, что я беременна, поставил перед фактом: "Мне ребенок не надо, делай аборт", — рассказывает Мария. — Я молча собрала вещи и ушла жить к своим родителям. Сказала, что сама решу, рожать ли. Вскоре Леша ко мне вернулся. Через год отношения крайне расстроились. Мы развелись. Жизнь Дениса его не интересовала. Отворачивался, когда виделись. Алименты платил, но с лечением ребенка не помогал. Обращалась в суд.

Брак с Марией был для Алексея Люльчака второй. От предыдущих отношений также имеет ребенка.

— Мария замучила Лешу судами. Ей все было мало денег. Хотя ежемесячно получала более 4 тысяч гривен на ребенка — от государства и алименты, — говорит Василий Люльчак, отец Алексея. - Сын получал по три-четыре иска ежемесячно. Какие суммы Мария указывала — суд удовлетворял. Имела связи. В свое время там работал ее отец. Кроме судов, Мария ходила к гадалкам. Затем часами простаивала под окнами Лешиной квартиры. Говорила ему в глаза, что он своей смертью не умрет.

— Я Алексея не преследовала, — говорит Мария. — Он жил возле исполнительной службы, куда я часто приходила. Наши встречи были случайны.

Мария Подгорецкая имеет инвалидность. После дорожной аварии ей ампутировали ногу, передвигается с протезом. Зарабатывает подработками в интернете.

— Семья Маши работает на нескольких работах, чтобы насобирать средства на лечение мальчика, — говорит местная жительница Лидия Анатольевна, 46 лет. - От бывшего мужа требовала лишь, чтобы выполнял родительские обязанности. Он же для сына ничего не делал. Из-за этого и ссорились.

Исполнительные производства по факту долгов закрыли в связи со смертью Алексея Люльчака.