"Мальчик лежал в камышах. Не кричал, был обессилен"

Второклассник 15 часов бродил по болотам

- Сыновья каждый день играют по всей деревне. Домой всегда возвращались. Не могла подумать, что малой куда-то денется, — 29-летняя Наталья Читкайло из села Холонов Гороховской громады на Волыни говорит об исчезновении младшего сына 7-летнего Матвея Полянского.

Он играл с братом 12-летним Андреем и соседскими детьми на площадке 7 апреля. Домой не вернулся. Мать заметила исчезновение сына в 21:30. В полицию заявила утром следующего дня.

В селе организовали поисковый штаб. Привлекли более 100 полицейских, 25 нацгвардейцев, местных жителей. Одна из групп заметила на земле возле леса отпечаток детской обуви. Служебная собака взяла след.

- Мальчик лежал в камыше у болота. Это в 10 километрах от дома. Не кричал, был обессилен. Если бы поиски затянулись хоть на несколько минут умер бы, — говорит Михаил Сорока из областной полиции. — Малого достали из грязи, отогрели. Везли на подводе. Затем больше километра до села его нес на руках оперуполномоченный Вадим Барчук.

Матвей рассказал, что пошел жарить шашлыки.

- Взял кусок сала. Хотел нажарить шашлыков. Но не на чем было. Бродил по воде, намочил ноги. Стемнело, не знал куда идти. Так и заснул во рву. Домой возвращаться побоялся, - рассказал полицейским Матвей.

Парня в шоковом состоянии забрали в больницу. Туда же отправили и его старшего брата. После исчезновения Матвея выяснилось, что дети живут в ненадлежащих условиях. Комиссия решила, что из семьи их нужно изымать. Детей готовы взять к себе на воспитание родственники их покойного отца. Комиссия обследует условия проживания. Если будут неудовлетворительные, их поместят в приют, где можно быть до 90 дней.

Матвей-второклассник. Его и брата воспитывает мать. Отец умер. Женщина злоупотребляет алкоголем.

- Семья неблагополучная. Но ни местные власти, ни соцслужбы об этом в полицию не заявили, — говорит Сергей Козак из областной полиции.

В селе подтверждают, что мать ребят выпивает. О сыновьях заботилась, как могла.

— Отец ребят умер лет шесть тому назад. Дети жили с матерью, бабушкой и дедом. Женщины выпивают. Но работают, нанимаются к людям. Наработаются за целый день, а вечером могут выпить, — говорит староста села 61-летний Александр Мартынов. - Эмоции переполняют, что так дело повернули. Спасибо, что ребенка спасли. Но его никто не бил, из дома не выгонял. Жили они, как все. В доме всегда был ломоть сала и хлеба с сахаром. Мы с директором школы, завучем навещали семью, хоть на учете они не были. Школьных принадлежностей у детей больше, чем у обеспеченных семей. Мама тянулась как могла, чтобы ребята не бедствовали. Поэтому шокирован, что их забрали. Наталья не алкоголичка. С тех пор как такое с Матвеем случилось, они с бабкой водки и не нюхают. Я просил комиссию, дать матери шанс. Но меня не послушались.

Слова старосты подтверждают в школе. Матвей никогда не пропускал занятий. Открытый и общительный. Раньше из дома не убегал, говорит его учительница Наталья Нечипорук.

Сможет ли Наталья Читкайло вернуть сыновей — говорить рано, говорят в областной полиции. Женщину хотят наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Соответствующие органы - за служебную халатность.