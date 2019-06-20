Максим Слипенький надышался аммиака и впал в кому

Вторую неделю находится в коме 37-летний Максим Слипенький из Ильинцев на Виннитчине. Упал в яму с отходами на территории предприятия "Винницкая птицефабрика" в Ладыжине. Начал задыхаться от аммиака, которым обрабатывают куриные остатки. Потерял сознание. Долго был без кислорода.

Мужчина работает на фабрике водителем два года.

- В тот день коллега Максима сбрасывал просроченную курятину в яму. У него выпала монтировка. Наклонился и внезапно упал вниз. Начал кричать, потому что в яме пахнет кислотой и аммиаком. Ими обрабатывают куриные остатки, чтобы не гнили, - говорит бывшая жена пострадавшего Юлия Курман-Колодий, 40 лет. - Максим одним из первых бросился к нему. Начал доставать. Но коллега потерял сознание и потянул его за собой в яму. Прибежали другие водители. Первым вытащили того человека. А мой был внизу дальше. Боялись его вытаскивать, потому что не хотели рисковать жизнью. Максим 10 минут пробыл без кислорода. Пострадал головной мозг. Его вытащили уже без сознания. Впал в кому.

Максима забрали в областную больницу. 17 июня прооперировали. Вставили трахеостому - трубку для дыхания.

- Брат в критическом состоянии, - говорит Ольга Бурдейная, младшая сестра Максима. - Медики дают плохие прогнозы. Представители птицефабрики передали 22 тысячи гривен на лечение.

Максим Слипенький родился в Ильинцах. В последнее время жил в Ладыжине. Воевал добровольцем в АТО. Пошел туда во время первой волны мобилизации.

В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ. Общественные активисты написали письмо об инциденте в Государственное бюро расследований.