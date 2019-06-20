Максим Слипенький надышался аммиака и впал в кому

 
Ексклюзивы
1/5
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 675
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2070
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1584
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1440
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4959
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7857
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 459
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2079
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 180
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
пятница, 21 июня 2019 07:20

Максим Слипенький надышался аммиака и впал в кому

  Комментировать

Вторую неделю находится в коме 37-летний Максим Слипенький из Ильинцев на Виннитчине. Упал в яму с отходами на территории предприятия "Винницкая птицефабрика" в Ладыжине. Начал задыхаться от аммиака, которым обрабатывают куриные остатки. Потерял сознание. Долго был без кислорода.

Мужчина работает на фабрике водителем два года.

- В тот день коллега Максима сбрасывал просроченную курятину в яму. У него выпала монтировка. Наклонился и внезапно упал вниз. Начал кричать, потому что в яме пахнет кислотой и аммиаком. Ими обрабатывают куриные остатки, чтобы не гнили, - говорит бывшая жена пострадавшего Юлия Курман-Колодий, 40 лет. - Максим одним из первых бросился к нему. Начал доставать. Но коллега потерял сознание и потянул его за собой в яму. Прибежали другие водители. Первым вытащили того человека. А мой был внизу дальше. Боялись его вытаскивать, потому что не хотели рисковать жизнью. Максим 10 минут пробыл без кислорода. Пострадал головной мозг. Его вытащили уже без сознания. Впал в кому.

Максима забрали в областную больницу. 17 июня прооперировали. Вставили трахеостому - трубку для дыхания.

- Брат в критическом состоянии, - говорит Ольга Бурдейная, младшая сестра Максима. - Медики дают плохие прогнозы. Представители птицефабрики передали 22 тысячи гривен на лечение.

Максим Слипенький родился в Ильинцах. В последнее время жил в Ладыжине. Воевал добровольцем в АТО. Пошел туда во время первой волны мобилизации.

В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ. Общественные активисты написали письмо об инциденте в Государственное бюро расследований.

Автор: Леся ЛАВРИЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Максим Слипенький надышался аммиака и впал в кому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 66025
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 40087
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 39857
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 34056
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко
Душил, а затем раздел: новые подробности страшной смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 27497
Скандалы
Двое братьев и их сосед утонули в "Москвиче"
Двое братьев и их сосед утонули в "Москвиче" Просмотров: 9
Убийство Владимира Ивасюка доказали через 40 лет
Убийство Владимира Ивасюка доказали через 40 лет Просмотров: 2583
Дарья Лукьяненко исчезла в поселке посреди дня
Дарья Лукьяненко исчезла в поселке посреди дня Просмотров: 972
2-летний мальчик выпал с восьмого этажа
2-летний мальчик выпал с восьмого этажа Просмотров: 108
На берег реки выбросили тонну гнилого мяса
На берег реки выбросили тонну гнилого мяса Просмотров: 54
Больше всего комментируют
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 1394
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua