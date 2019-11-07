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пятница, 08 ноября 2019 07:30

Кирилла Тлявова застрелил инспектор полиции

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Смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области совершил работник патрульной полиции 31-летний Иван Приходько. Об этом рассказал директор Государственного бюро расследований Роман Труба, 45 лет. Следствие по делу длилось пять месяцев.

Приходько вместе с коллегой 42-летним Владимиром Петровцем, его сыном 16-летним Станиславом и товарищем Дмитрием Кривошеем, 26 лет, в нерабочее время стреляли по жестяным банкам во дворе днем 31 мая. Кирилл Тлявов жил неподалеку, играл возле своего двора. Одна из выпущенных пуль попала ребенку в голову. Мальчика пытались спасти столичные врачи, но через четыре дня он умер.

Иван Приходько по профессии - слесарь. После армии пошел работать в Государственную автоинспекцию. С 2015-го был командиром отделения взвода в роте столичной полиции №5. Через год его уволили за несоответствие. На следующий день восстановили решением Окружного административного суда Киева в должности инспектора полиции.

За время расследования следователи провели 20 экспертиз, девять осмотров места происшествия, 53 допроса свидетелей и подозреваемых. Получили записи со всех камер видеонаблюдения и воссоздали полную хронологию событий.

- Подозреваемые в тот день выпивали. Заранее договорились пострелять по мишеням из огнестрельного оружия, - рассказывает Роман Труба. - Оружие и пули 5,6 миллиметра принадлежали инспектору полиции. На расстоянии 80 метров от них гуляли четверо детей. Один из которых - 5-летний Кирилл. В 15:36 инспектор выстрелил по мишени. Пуля пролетела 52 метра. Попала в камень, срикошетила. Пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика.

Оружие, из которого стреляли, не нашли.

Главному подозреваемому изменено подозрение с "умышленного убийства" на "убийство, совершенное по неосторожности". За это предусмотрено вместо 15 - до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Также Приходько вместе с другими фигурантами дела обвиняют в хулиганстве и незаконном обращении с оружием. За это их могут посадить на семь лет.

Автор: Анна БОВА
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