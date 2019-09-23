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вторник, 24 сентября 2019 07:25

Киллер дерзко себя вел. Стрелял при свидетелях

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18 сентября около 8:20 в поселке Акимовка в Запорожье застрелили заместителя главы местной территориальной общины 42-летнего Дмитрия Кириллова. Мужчина шел на работу, когда его расстрелял киллер.

Убийца скрылся на серебристом "Дэу Ланосе". Сожженое авто вместе с оружием нашли возле гаражей - в километре от места преступления.

- Пока рассматриваем две версии нападения: коммерческую деятельность и личную жизнь, - говорит 47-летний Сергей Князев, глава Нацполиции. - Полицейские нашли вероятное авто и оружие киллера. Эксперты выясняют, сколько было выстрелов, и какой стал смертельным для Кириллова.

- Я подбежал, когда собралась толпа возле трупа. Люди говорили, что Кириллов переходил из универмага в помещение поселкового совета. Киллер очень дерзко себя вел. Стрелял при свидетелях - выпустил автоматную очередь сначала издалека. Потом подошел к мужчине. Что-то ему сказал и еще три раза выстрелил в упор, когда тот уже лежал на земле возле ступенек, - рассказывает Артем, 28 лет. Фамилии просит не указывать. - Выстрелов не было слышно, только глухие хлопки.

О Дмитрии Кириллове известно, что он из Кирилловки Акимовского района. С 2017 года был депутатом местной ОТГ, шесть месяцев назад его назначили на должность заместителя председателя.

Отвечал за деятельность исполнительных органов. С женой Аленой воспитывали детей Кирилла и Екатерину. В декларации за прошлый год указано, что дом в Кирилловке, магазин в Запорожье, три земельных участка, БМВ Х5 принадлежат его жене.

Местные неохотно рассказывают о погибшем. Предполагают, убийство может быть связано с делами его отца. Вроде в 1990-х он был местным криминальным авторитетом. Когда в Запорожье начался передел сфер влияния, переехал в Мелитополь и работал директором рынка, имел пару точек. Оттуда семья перебралась в Кирилловку. Александр Кириллов умер несколько лет назад. Вероятно, дело перешло сыну.

18 сентября в Николаеве на газовой заправке "Фактор" нашли застреленными трех ее сотрудников - механика, оператора и кассира. Им было 33, 51 и 59 лет.

- В тот же день задержали подозреваемого - это 48-летний коллега убитых, - рассказывает Иван Выговский из областной полиции. - Между мужчинами были напряженные отношения. Суть конфликта выясняем. Мужчину задержали дома. Был пьян. На заправке нашли его заявление на увольнение. Ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот оружия.

Стрелка зовут Николай Захаров. Снимал квартиру в доме на ул. Чкалова, 82, в Николаеве. По словам соседей, конфликтный и агрессивный. Часто выпивал, угрожал ножом и пистолетом. 20 сентября его арестовали на два месяца без права на залог.

Автор: Анна БОВА
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