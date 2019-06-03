К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая"

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1647
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6849
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 981
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4357
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2925
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2637
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
5
3
3
3
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Двух студенток нашли убитыми
Двух студенток нашли убитыми
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 828
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3393
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31114
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 396
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 07:20

К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая"

  Комментировать
 

- Маша прибежала ко мне. Кричала и плакала, что страшно голова у нее болит. Не выдерживает. От этого аж отключалась, - 49-летняя Надежда Пасека из села Мошковцы Калушского района на Ивано-Франковщине говорит о соседке 23-летней Марии Лантвит.

Днем 30 мая у нее поднялось давление. Надежда Владимировна вызвала сельских врачей и "скорую", но Марию не спасли. Было потеряно время, сетуют местные. Поскольку в село нет автомобильной переправы через реку Сивка, "скорая" проехать не смогла. Врачи шли пешком через деревянную кладку, на другом берегу их забирали на автомобиле односельчане.

Мария с мужем 27-летним Виталием воспитывали сына Владислава, 2 года. Жили вместе с матерью, бабушкой и младшей сестрой женщины.

- Сразу Машеньке давление померила. Было 200 на 115. Дала таблетки, стала звонить врачам. Самая первая прибежала наша медсестра. Наколола ее, чтобы давление сбить, - плачет Надежда Владимировна. - Потом семейная врач со своей медсестрой приехала. Уже и Машина мама примчалась с работы. За ней - фельдшер на "скорой". Мой сын поехал забрать ее от переправы. Она вызвала реаномобиль.

Переправу в село разрушило наводнение 2008 года. Строительство нового моста заморозили. До сих пор проехать в Мошковцы можно было по бетонной кладке. Но из-за ливней поднялся уровень воды в реке и ее затопило.

- Проехать невозможно. Только пешком, а это все время. Машу к переправе мать отвозила на машине. Там перелоржили в "скорую". Но уже ничего не смогли сделать. Все ее родные не помнят себя от горя. Ребенок ходит по комнате и все маму зовет, - рассказывает Оксана Дидур из Сивка-Войниловского сельского совета, куда входят Мошковцы. - Без моста в селе беда. Ни школы, ни магазина, ни кладбища. Старики даже хлеба купить не могут. Младшие, у кого есть машины, крюк набрасывают километров в 20, чтобы добраться на работу.

У Марии уже были проблемы с давлением во время беременности. В позапрошлом году от инсульта умер ее отец 46-летний Михаил.

- У папы была аневризма головного мозга. Умер молодым. У Марии тоже поднималось давление. Во время беременности в больнице лежала. На этот раз с полчаса у меня в доме ее спасали. Если бы реаномобиль сразу забрал - в больнице же больше специалистов, аппаратура. Может быть спасли, - рассуждает Надежда Пасека. - В сыне она души не чаяла. Спокойная, добрая. Любила готовить.

В больницу Марию привезли в состоянии клинической смерти, говорит фельдшер экстренной помощи Марьяна Яремкив, 32 года.

- Женщина была в сознании. Вдруг ее начало сводить, больше в себя не приходила. Я понимала, что это все. Но мы до последнего поддерживали жизнедеятельность, - рассказывает Марьяна Мирославовна. - Официального заключения пока нет. Предполагаем, что у Марии тоже разорвалась аневризма. Это то состояние, когда кровь заливает мозг. Даже если бы довезли до больницы, спасти не смогли бы. Это наследственная болезнь.

Местные просят у власти, чтобы им построили мост через реку. 31 мая голова села Оксана Галка вместе с руководством района обсудили этот вопрос в областной администрации.

- Предварительный проект восстановления моста имел смету в 35 миллионов гривен, освоили 10. После этого строительство "заморозили", - говорит Оксана Галка. - С тех пор цены на все поднялись. И теперь для завершения работ требуется около 40 миллиона гривен. Без помощи государства не сможем.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Более 70 лет женщины требовали права голоса

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 25122
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 20450
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 14715
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 13680
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото 12 Просмотров: 13365
Скандалы
Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику
Полицейский прострелил голову 5-летнему мальчику Просмотров: 306
"Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура"
"Я ее не бью. Воспитываю, потому что дура" Просмотров: 54
Пьяный спасатель сбил подростков
Пьяный спасатель сбил подростков Просмотров: 450
Мангер прошел полиграф
Мангер прошел полиграф Просмотров: 756
Заключенные устроили бунт в колонии
Заключенные устроили бунт в колонии Просмотров: 180
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 176
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua