К Марии Лантвит не смогла доехать "скорая"

- Маша прибежала ко мне. Кричала и плакала, что страшно голова у нее болит. Не выдерживает. От этого аж отключалась, - 49-летняя Надежда Пасека из села Мошковцы Калушского района на Ивано-Франковщине говорит о соседке 23-летней Марии Лантвит.

Днем 30 мая у нее поднялось давление. Надежда Владимировна вызвала сельских врачей и "скорую", но Марию не спасли. Было потеряно время, сетуют местные. Поскольку в село нет автомобильной переправы через реку Сивка, "скорая" проехать не смогла. Врачи шли пешком через деревянную кладку, на другом берегу их забирали на автомобиле односельчане.

Мария с мужем 27-летним Виталием воспитывали сына Владислава, 2 года. Жили вместе с матерью, бабушкой и младшей сестрой женщины.

- Сразу Машеньке давление померила. Было 200 на 115. Дала таблетки, стала звонить врачам. Самая первая прибежала наша медсестра. Наколола ее, чтобы давление сбить, - плачет Надежда Владимировна. - Потом семейная врач со своей медсестрой приехала. Уже и Машина мама примчалась с работы. За ней - фельдшер на "скорой". Мой сын поехал забрать ее от переправы. Она вызвала реаномобиль.

Переправу в село разрушило наводнение 2008 года. Строительство нового моста заморозили. До сих пор проехать в Мошковцы можно было по бетонной кладке. Но из-за ливней поднялся уровень воды в реке и ее затопило.

- Проехать невозможно. Только пешком, а это все время. Машу к переправе мать отвозила на машине. Там перелоржили в "скорую". Но уже ничего не смогли сделать. Все ее родные не помнят себя от горя. Ребенок ходит по комнате и все маму зовет, - рассказывает Оксана Дидур из Сивка-Войниловского сельского совета, куда входят Мошковцы. - Без моста в селе беда. Ни школы, ни магазина, ни кладбища. Старики даже хлеба купить не могут. Младшие, у кого есть машины, крюк набрасывают километров в 20, чтобы добраться на работу.

У Марии уже были проблемы с давлением во время беременности. В позапрошлом году от инсульта умер ее отец 46-летний Михаил.

- У папы была аневризма головного мозга. Умер молодым. У Марии тоже поднималось давление. Во время беременности в больнице лежала. На этот раз с полчаса у меня в доме ее спасали. Если бы реаномобиль сразу забрал - в больнице же больше специалистов, аппаратура. Может быть спасли, - рассуждает Надежда Пасека. - В сыне она души не чаяла. Спокойная, добрая. Любила готовить.

В больницу Марию привезли в состоянии клинической смерти, говорит фельдшер экстренной помощи Марьяна Яремкив, 32 года.

- Женщина была в сознании. Вдруг ее начало сводить, больше в себя не приходила. Я понимала, что это все. Но мы до последнего поддерживали жизнедеятельность, - рассказывает Марьяна Мирославовна. - Официального заключения пока нет. Предполагаем, что у Марии тоже разорвалась аневризма. Это то состояние, когда кровь заливает мозг. Даже если бы довезли до больницы, спасти не смогли бы. Это наследственная болезнь.

Местные просят у власти, чтобы им построили мост через реку. 31 мая голова села Оксана Галка вместе с руководством района обсудили этот вопрос в областной администрации.

- Предварительный проект восстановления моста имел смету в 35 миллионов гривен, освоили 10. После этого строительство "заморозили", - говорит Оксана Галка. - С тех пор цены на все поднялись. И теперь для завершения работ требуется около 40 миллиона гривен. Без помощи государства не сможем.