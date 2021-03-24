- Так рвануло, что застыла от страха. Бросилась к двери. Открыть не смогла, потому что перекосились. Когда рассвело, стало еще страшнее. На улице все разбито и на сотни метров разбросаны куски человеческого тела. Соседка даже с крыши снимала, - 55-летняя Елена Максименко рассказывает о взрыве на ул. Королюка в городе Боярка Фастовского района Киевской области.

Взрыв прогремел около четырех утра 16 марта. Волной повредило трансформатор, линии электропередач, четыре машины, окна и заборы пяти ближайших домов. На месте образовалась воронка. В радиусе 300 м разбросало останки человека. На следующий день полиция сказала, что погиб 34-летний киевлянин. Шел подрывать свою бывшую возлюбленную, чтобы отомстить. Взрывчатка сдетонировала в десятке метров от ее дома.

Погибший - 34-летний Тигран Недбаев родом из Симферополя. Там окончил медицинскую академию им. Сергея Георгиевского, работал врачом. После оккупации Крыма переехал в Киев. Жилье снимал, а в ноябре прошлого года купил квартиру за $ 50 тыс.

- Жилье оказалось скандальным. На него претендовал еще один владелец. Тигран обратился в суд. Я представлял его интересы. Где он работал, с какими девушками имел отношения - не обсуждали, - говорит адвокат 40-летний Сергей Хальзев. - Производил впечатление нормальной приятного человека.

Недбаев оборудовал мастерскую, купил необходимые вещества и изготовил взрывное устройство, по версии полиции. Из Киева в Боярку привез его на такси. По дороге заезжали на заправку. Из машины Недбаев вышел на ул. Королюка и направился пешком, говорит Андрей Небытов из областной полиции.

- С этой женщиной они имели близкие отношения. Он одолжил ей 30 тысяч долларов на какое-то дело. Еще за 39 тысяч долларов купил автомобиль, - говорит Небытов. - Потом отношения испортились, хотел вернуть деньги. Когда не получилось - спланировал убийство.

Недбаева в Боярке раньше не видели. К кому мог идти - местные не знают.

- Наши мужчины сразу заподозрили, что взрывчаткой хотели кому-то напакостить. Время такое, когда все спят. Но кому - никто не знает, - добавляет Елена Анатольевна. - У нас здесь вокруг или замужние, или не в том возрасте женщины. Соседи не очень верят в версию полиции.

Сила взрыва была равнозначна взрыву мины 120-го калибра, говорят эксперты. Недбаева разорвало на мелкие куски. Собрать все эксперты не смогли. Продолжается следствие.

Момент взрыва видел местный 28-летний Виталий Крипак:

- Живу на девятом этаже. В ту ночь сидел за компьютером у окна. Выглянул и увидел, как в темноте появился огненный шар. Через секунду грянул взрыв.

Больше всего пострадал дом семьи Терлицких. Разрушена крыша, стены, окна.

- В ту ночь я с ребенком была в гостях. Домой вернулась утром и увидела разруху, - рассказывает 30-летняя Наталья Терлицкая. - Во дворе валялись осколки стекла, деревья и куски человеческого тела. Как все восстанавливать, не знаю. Мы обратились в мэрию. Сначала говорили, что будет компенсация. Потом - что дом отремонтируют коммунальщики. Впоследствии же решили помочь деньгами.

Пяти владельцам поврежденных домов должны начислить 229 тыс. грн помощи. Эту сумму разделят между ними, в соответствии с уровнем разрушений.

- Нам должны дать 57 тысяч, - говорит Наталья Терлицкая. - Потому что наш дом на двух хозяев, рядом живет двоюродный брат с 90-летней бабушкой, деньги поделим поровну. Что восстановлю за такую ​​сумму, не знаю.