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четверг, 29 июля 2021 06:50

"Экспертизу сделали за час"

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В городе Монастырище Черкасской области в канализационном коллекторе погибли двое коммунальщиков 15 июля. Первым потерял сознание 57-летний Андрей Томченко. Напарник пытался вытащить его и тоже потерял сознание. Родственники мужчин жалуются, что работодатель не признает причастность к гибели подчиненных.

- Им так выгодно, потому что это большое чепе, - говорит дочь погибшего 24-летняя Ксения Томченко. - Наверное, хотят сделать, что отец с напарником подшабашывали. Но та канализация в коммунальной собственности. Если не ошибаюсь, обслуживает больницу. Ко всему, тот колодец не входил в участок работы папы.

Андрей Томченко с напарником не имели надлежащих средств защиты для работы в коллекторе, говорит его дочь.

- Свидетели слышали, что отец с кем-то ругался по телефону и не хотел лезть в ту канализацию. Потому что не было кислородных масок и снаряжения. Но это все как-то оказалось в колодце, когда тела достали, - продолжает.

Экспертиза не установила точную причину смерти мужчин.

- Судмедэксперт сказал, что ему документы предоставляла полиция, - говорит Ксения Томченко. - Последние это отрицают. Друг на друга пеняют, а правды нет. К тому же экспертизу сделали быстро - за час.

На предприятии комментировать ситуацию не захотели. Один из руководителей погибших пообещал поговорить, но впоследствии заблокировал номер журналиста.

В тот день коммунальщики делали плановый обход, говорят стражи порядка.

- Мужчины потеряли сознание на глубине 4 метра, - говорит Зоя Вовк из областной полиции. - К канализационному коллектору приехали патрульные, медики, спасатели. Коммунальщиков подняли на поверхность, но спасти их не удалось.

Дело расследуют как нарушение правил безопасности при опасных работах.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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Дата
29
июля

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