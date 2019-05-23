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пятница, 24 мая 2019 07:25

Двоє друзів потонули у зрошувальному каналі

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У зрошувальному каналі села Бурчак Михайлівського району на Запоріжжі 15 травня потонули двоє друзів.

10-річний Олександр Литвиненко хотів сфотографуватися, коли стояв на трубі біля каналу. Послизнувся і впав у воду. Його кинувся рятувати товариш Анатолій Карапаєв, 11 років. Обоє загинули.

— Хлопці ще з трьома друзями каталися неподалік каналу на велосипедах, — розповідає 30-річна Тетяна Мальцева, односельчанка підлітків. — Коли пішли під воду, інші викликали "швидку" і рятувальників. Потім поїхали додому казати батькам. Самі не пірнали, бо не вміють плавати. Сашу з Толіком шукали більш як дві години. Їх віднесло течією.

— Смерть хлопців стала шоком для села. Обидва позитивні, відповідальні, добрі, — додає Тетяна. — Толік із родини ромів. За ним завжди пильнували, був гарно доглянутий. Його мама важко переносить смерть сина. Лежить у реанімації. У Саші не дуже благополучна сім'я. Коли загинув, батьки були п'яні. Мають ще старшу доньку, теж випиває.

Гроші на похорони хлопців збирали селом. Після трагедії люди вимагають від місцевої влади, щоб біля каналу встановили огорожі й попереджувальні таблички про заборону купатися.

10-річна Софія Бистріцька з села Чагів Оратівського району на Вінниччині потонула разом із братом 6-річним Радиславом удень 18 травня. Дівчинка намагалася його врятувати, коли той послизнувся на бетонній плиті.

— Плити слизькі і впадають у ставок. Хоч він і неглибокий, але трагедії не оминули, — говорить сільський голова 59-річний Дмитро Грицай. — Коли то все сталося, хлопчика одразу знайшли. Він був у курточці і сплив на поверхню. А дівчинку вже згодом витягли. Спочатку думали, що вона злякалася і сховалася у полі, де росте ріпак. Але потім побачили її тапці, що плавали у воді.

У момент трагедії мати дітей поблизу пасла череду корів. Не помітила, коли діти зникли з виду.

— Діти доглянуті, охайні. Помагали батькам по господарству. Вони хазяйновиті люди, — додає Дмитро Грицай.

Батько загиблих дітей працює механізатором на фермерському господарстві, матір — соціальний працівник. У подружжя лишилася старша донька-студентка.

Двое друзей утонули в оросительном канале

В оросительном канале села Бурчак Михайловского района на Запорожье 15 мая утонули двое друзей.

10-летний Александр Литвиненко хотел сфотографироваться, когда стоял на трубе у канала. Поскользнулся и упал в воду. Его бросился спасать друг Анатолий Карапаев, 11 лет. Оба погибли.

- Ребята еще с тремя друзьями катались неподалеку канала на велосипедах, - рассказывает 30-летняя Татьяна Мальцева, односельчанка подростков. - Когда ушли под воду, другие вызвали "скорую" и спасателей. Потом поехали домой сказать родителям. Сами не ныряли, потому что не умеют плавать. Сашу с Толиком искали больше 2 часов. Их отнесло течением.

- Смерть ребят стала шоком для села. Оба положительные, ответственные, добрые, - добавляет Татьяна. - Толик из семьи цыган. За ним всегда следили, был ухожен. Его мама тяжело переносит смерть сына. Лежит в реанимации. У Саши не слишком благополучная семья. Когда погиб, родители были пьяными. Имеют еще старшую дочь, тоже выпивает.

Деньги на похороны ребят собирали селом. После трагедии люди требуют от местных властей, чтобы возле канала установили ограждения и предупредительные таблички о запрете купаться.

10-летняя София Быстрицкая из села Чагов Оратовского района Виннитчины утонула вместе с братом 6-летним Радиславом днем 18 мая. Девочка пыталась его спасти, когда тот поскользнулся на бетонной плите.

- Плиты скользкие и впадают в пруд. Хотя он и неглубокий, без трагедии не обошлось, - говорит сельский голова 59-летний Дмитрий Грицай. - Когда то все произошло, мальчика сразу нашли. Он был в курточке и всплыл на поверхность. А девочку уже потом вытащили. Сначала думали, что она испугалась и спряталась в поле, где растет рапс. Но потом увидели ее тапочки, плавающие в воде.

В момент трагедии мать детей поблизости пасла стадо коров. Не заметила, когда дети исчезли из виду.

- Дети ухоженные, аккуратные. Помогали родителям по хозяйству. Они трудолюбивые люди, - добавляет Дмитрий Грицай.

Отец погибших детей работает механизатором на фермерском хозяйстве, мать - социальный работник. У супругов осталась старшая дочь-студентка.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО, Татьяна САРАХАН
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Дата
24
мая

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