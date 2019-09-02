Дорогу национального значения блокировали около трех часов

 
Ексклюзивы
1/5
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1224
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 5517
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 4104
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1674
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 747
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 504
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1566
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5274
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27972
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2853
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27972
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6552
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2547
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2727
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
Просмотров: 333
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
вторник, 03 сентября 2019 07:35

Дорогу национального значения блокировали около трех часов

  Комментировать

Жители сел Насташино и Конюшки Галицкого района на Ивано-Франковщине перекрыли трассу Ивано-Франковск-Львов 29 августа. Протестовали против строительства свинофермы.

Ее планируют возвести на территории "Зеленой кринички". Это — природный комплекс с редкими видами растений. Застройщики свезли туда материалы и пригнали технику.

— Мы категорически против этого строительства. Потому что расстояние от села до свинарника меньше километра. Все ароматы будут идти к нам, — говорит 34-летняя Александра Ивасин из Конюшки. — И главная причина — это где именно начали возводить ферму. В засушливые годы вплоть до осени нет воды в колодцах. Спасаются люди "Зеленой криничкой". Там есть источник. Подали документы, чтобы зарегистрировали комплекс как гидрологический природный памятник. Ждем подтверждения.

Люди не впервые устраивают акцию протеста. Говорят, что будут блокировать трассу, пока власть не обратит на них внимание.

- От громад двух сел получил обращение. Ситуацию держу под контролем, — говорит 43-летний Денис Шмыгаль, председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации. — Без разрешений и надлежащего контроля, строительство не допустим.

Трассу национального значения блокировали около 3 часов с десяти утра. Сотни автомобилей стояли в пробке, среди них — многотонные фуры.

— На место протеста прибыли представители областной администрации. Вместе с местными жителями обсудили проблему в доме культуры, — говорит сельский голова 38-летний Иван Драгун. — Договорились, что к 3 сентября будут изучать вопрос о законности строительства. О результатах — сообщат.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дорогу национального значения блокировали около трех часов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
23
 1 Просмотров: 135480
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
Как жили немцы после развязывания Второй мировой - фото
16
 Просмотров: 35759
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ
Милость фото зашкаливает: показали смешного снайпера ВСУ Просмотров: 29774
Город вымер: показали свежие фото Донецка
Город вымер: показали свежие фото Донецка
14
 Просмотров: 21942
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
На стоянке нашли автомобиль с трупом внутри
 Просмотров: 19783
Скандалы
"Мои кредиты - моя петля"
"Мои кредиты - моя петля" Просмотров: 27
Владислава Трохимчук оставила детей в закрытой квартире
Владислава Трохимчук оставила детей в закрытой квартире Просмотров: 54
"Тело нашли в 30 метрах от машины"
"Тело нашли в 30 метрах от машины" Просмотров: 18
"Привела к нотариусу, дали подписать чистый кусочек бумажки"
"Привела к нотариусу, дали подписать чистый кусочек бумажки" Просмотров: 729
Восемь человек погибли под завалами
Восемь человек погибли под завалами Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
Зеленский "положил" на журналистов - Щур
5
"Первый звонок" в комитетах начался со споров
3
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
2
Луценко дал Рябошапке пессимистическое наставление
2
Дубилет рассказал о победах нового правительства
Голосов: 362
Голосование Чего больше всего ожидаете от нового правительства
  • Быстрых реальных реформ и роста экономики
  • Дешевого доллара
  • Снижения тарифов
  • Роста зарплат и большей стабильности
  • Преодоления коррупции
  • Положительных изменений не будет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua