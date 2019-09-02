Дорогу национального значения блокировали около трех часов

Жители сел Насташино и Конюшки Галицкого района на Ивано-Франковщине перекрыли трассу Ивано-Франковск-Львов 29 августа. Протестовали против строительства свинофермы.

Ее планируют возвести на территории "Зеленой кринички". Это — природный комплекс с редкими видами растений. Застройщики свезли туда материалы и пригнали технику.

— Мы категорически против этого строительства. Потому что расстояние от села до свинарника меньше километра. Все ароматы будут идти к нам, — говорит 34-летняя Александра Ивасин из Конюшки. — И главная причина — это где именно начали возводить ферму. В засушливые годы вплоть до осени нет воды в колодцах. Спасаются люди "Зеленой криничкой". Там есть источник. Подали документы, чтобы зарегистрировали комплекс как гидрологический природный памятник. Ждем подтверждения.

Люди не впервые устраивают акцию протеста. Говорят, что будут блокировать трассу, пока власть не обратит на них внимание.

- От громад двух сел получил обращение. Ситуацию держу под контролем, — говорит 43-летний Денис Шмыгаль, председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации. — Без разрешений и надлежащего контроля, строительство не допустим.

Трассу национального значения блокировали около 3 часов с десяти утра. Сотни автомобилей стояли в пробке, среди них — многотонные фуры.

— На место протеста прибыли представители областной администрации. Вместе с местными жителями обсудили проблему в доме культуры, — говорит сельский голова 38-летний Иван Драгун. — Договорились, что к 3 сентября будут изучать вопрос о законности строительства. О результатах — сообщат.