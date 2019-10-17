Директор интерната отправлял воспитанников строить церковь

61-летнего Ивана Демьяненко на два месяца арестовал Орджоникидзевский районный суд Запорожья 12 октября. Директора школы-интерната с дошкольным отделением "Надежда" в районном центре Приазовское подозревают в торговле воспитанниками. Назначили возможный залог 960 тыс. грн.

10 октября Демьяненко арестовали при получении 1 тыс. грн за четырех ребят в возрасте до 14 лет. Они якобы должны были работать на стройке.

- Директор заставлял воспитанников выполнять тяжелую работу на частных объектах, - говорит Сергей Землянский из областной полиции. - Подростки также работали в теплицах и на строительстве церкви.

За отказ или плохое поведение детей сажали в изолятор.

- Сказали, что надо поработать - я согласился. Раньше ездили на другие стройки, в теплицы. Копали там, собирали урожай, - рассказывает один из воспитанников. - Если не слушаешься в школе, отказываешься работать - в изолятор. Это закрытая комната, где вместо туалета - ведро. Кушать по минимуму давали.

В интернате живут 40 детей.

- Все имеют родителей. Учатся у нас, потому что семьи оказались в сложных обстоятельствах, - говорит Светлана Червонченко, коллега Демьяненко. - Иван Александрович - верующий человек. Все обвинения ложные. Залог, который назначили - неподъемный. Будем ждать апелляцию.

Демьяненко по совместительству - пастор баптистской церкви. Деньги, с которыми его задержали, - пожертвования для интерната, говорят друзья.

- В августе к Ивану Александровичу обратился житель Запорожья. Сказал, что хочет переехать жить в Приазовское и купить там дом. Неоднократно предлагал помощь интернату. Вечером 9 октября этот человек попросил разгрузить личные вещи. Четверо мальчиков согласились, - рассказывает Яна Емченко, знакомая Демьяненко. - На следующий день мужчина приехал и предлагал директору деньги. Он отказался. Тогда тот сказал, что это будет пожертвование для интерната. Директор не успел донести деньги в бухгалтерию.

Если вину педагога докажут - могут посадить на 15 лет с конфискацией имущества.