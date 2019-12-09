Дети кричали в телефоны: "Мамочка, я люблю тебя!"

- Мы не могли спуститься с верхних этажей, поскольку третий был в пламени и едком черном дыму. Вернулись в аудиторию, там открывалось только одно окно. Дышать было нечем. Мы кричали, но нас никто не слышал. Когда почувствовала, что теряю сознание - нам подали пожарную лестницу, - студентка 16-летняя Алла рассказывает о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Троицкой, 25.

Здание загорелось около десяти утра 4 декабря. Огонь охватил три верхних этажа - около 4 тыс. кв. м. В помещении было около 400 человек. Дети прыгали на асфальт и припаркованные автомобили. Так погибла 16-летняя Ксения Бабенко из Новониколаевки Килийского района. Другая студентка прыгнула на спасателя 43-летнего Сергея Шатохина. Он умер в больнице вечером 7 декабря. Травмировались 32 человека. Еще 14 числятся пропавшими без вести.

Тела из-под завалов пожарища спасатели начали доставать вечером 5 декабря. Первой нашли 43-летнюю Анну Бортюк. Преподавала высшую математику и информатику. В день трагедии Анна Леонидовна выводила студентов из горящего здания. Когда в очередной раз вернулась - больше не вышла. Ее узнал муж, который работает спасателем. Поехал в колледж, как только узнал, что горит здание, где работает жена. Был там, пока ее нашли. Анну Бортюк похоронили 7 декабря. Остались сын и дочь.

Секретаря колледжа 56-летнюю Марию Коваль нашли 6 декабря. Она из Овидиопольского района. Общалась с родственниками в семь утра в день трагедии. В 14:00 ее телефон был выключен.

Еще один из опознанных - 16-летний Кирилл Трофимчук. В 10:05 он зашел на занятия. Через 14 мин. позвонил матери и сказал, что они задыхаются.

- Сначала он пробовал лежать на полу, но это не помогло. Дети стали говорит, что нужно куда-то идти. Он запаниковал, расплакался, - рассказывает мать Елена Трофимчук, 43 года. - Я в трубке слышала, как другие дети задыхались и кричали в телефоны: "Мамочка, я люблю тебя!"

В прошлом году Елена с мужем похоронили старшего сына Илью. Умер от саркомы Юинга в 16 лет.

На время печати номера под завалами нашли 10 человек. Установили личности троих из них.

Первую жертву трагедии 16-летнюю Ксению Бабенко похоронили в Новониколаевке Килийского района 6 декабря. Прощались в школе, которую девушка окончила в прошлом году. Там учителем работает ее мать. Последний путь усыпали цветами.

За жизнь спасателя Сергея Шатохина врачи боролись три дня. Был в коме.

Имел звание прапорщика, последние пять лет работал командиром отделения дежурной смены. Остались жена Людмила и трое детей. Старшему сыну 18 лет, младший сын и дочь - школьники. Похоронили Сергея Шатохина 10 декабря в селе Граденицы Беляевского района Одесской области.

Во время ликвидации пожара в колледже травмировались еще шестеро спасателей. На четырех из них обрушились лестницы.

- Зашли в горящее здание на смену тем, у кого закончился кислород в аппарате. Поднялись на третий этаж, и земля ушла из-под ног, - вспоминает спасатель 35-летний Владимир Крыжановский. - Такого страшного пожара за 15 лет службы не видел.

Начальник 7-й пожарной части Дмитрий Нестеренко вспоминает, что пламя охватило всю постройку.

- Оба эвакуационных выхода были недоступны - один в пламени, второй - тот, где нас привалило. Больше выходов не было, кроме как через окно. Физически не успевали всем помочь, - рассказывает Нестеренко. - На моей памяти такого не было. Это не ночь и не заброшенный дом на окраине. Как пожар мог за минуты охватить все здание? Как никто не почувствовал дыма, пока ситуация не стала критической? Вопросов много.

Говорит, если бы сработала пожарная сигнализация, в кабинетах были рабочие огнетушители, а ученики и преподаватели знали правила пожарной эвакуации, такого количества жертв могли избежать.

Студенты проходили инструктаж, но только в учебном корпусе на ул. Героев Крут. А на Троицкой, 25 - только расписывались в журнале, вспоминает Елена Серпионова, окончила колледж в 2009-м.

- Огнетушителей не видели совсем. Были только стенды на первом этаже, на которых висели инструкции, топор и красное ведро, - добавляет Елена. - Запасные выходы были закрыты. Освещение всегда плохое. Чтобы пройти между кабинетами - надо преодолеть лабиринт из лестницы и коридоров, хорошо ориентироваться в здании. В 2005 году в одном классе был пожар, его быстро потушили. Пары в тот день отменили.

Возгорание произошло в кабинете №9 на третьем этаже. В розетку был включен удлинитель. Вероятно, перегрузил сеть. Зданию более 100 лет, перекрытия деревянные. Пламя быстро достигло крыши.

- Работало много техники, в частности, компьютер и принтер, - говорит начальник областной полиции Олег Бех, 43 года.

Студенты говорят, что в кабинетах включали обогреватели. Директор Любовь Кочерга отрицает это. По ее словам, отопление в колледже включили две недели назад. Потребности в электрообогревателях не было.

- В 2005 году заменили электросеть, стены обложили вагонкой, - говорит Любовь Кочерга.

7 декабря полиция сообщила, что есть двое подозреваемых по делу. Кто они - не называют, ссылаясь на тайну следствия. Допросили около 200 человек. Назначили более двух десятков судебных экспертиз. Непрерывно продолжается осмотр места происшествия.

1069 студентов обучаются в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Занятия восстановили 9 декабря. Пары проводят в аудиториях корпуса на ул. Героев Крут, 19 и в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета.

Спасателям не хватало оборудования и экипировки

Во время пожара в Одесском колледже у спасателей не было батутов, которыми могли ловить людей, которые прыгали из окон. Не хватало лестниц, спецобуви.

"На миллионный город нет пожарных лестниц необходимой высоты. Нет надувных бассейнов, специального полотна для эвакуации. Древние автомобили. Плохая экипировка спасателей. Одесситы подсчитали, что нужно 12-14 миллионов гривен на обеспечение города элементарным спасательным оборудованием. Это - мизер для Одессы, которая распоряжается миллиардными бюджетами!" - написала в "Фейсбуке" общественная активистка, одесситка, писательница Зоя Казанжи.

Инструкции не предусматривают батутов во время спасения людей. Они малоэффективны. Их пять на всю Украину. Используют для учений, сказали в Главном ведомстве по чрезвычайным ситуациям.