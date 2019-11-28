Депутата районного совета нашли застреленным в машине

В Кременчуге Полтавской области в собственной "Тойоте" нашли застреленным 47-летнего Андрея Гаврилова. Рядом лежало охотничье ружье. Был депутатом районного совета. Полиция подозревает самоубийство.

Это произошло 20 ноября в Нагорной части Кременчуга. Здесь расположен частный сектор. Машина Гаврилова стояла на улице. Была заперта и заведена.

- Поэтому и подозреваем самоубийство, - говорит 33-летняя Анна Васенко из Кременчугского отдела полиции. - Погибший с семьей жил в Кременчуге, но далеко от этого места. В Нагорную часть приехал к коллеге.

Депутатом райсовета Андрей Гаврилов был с 2015 года. Возглавлял комиссию по вопросам самоуправления, административно-территориального устройства, депутатской деятельности и этики, законности, правопорядка и борьбы с коррупцией. Имел несколько магазинов по продаже мяса - "Мясная мануфактура", "Гавриловские цыплята", которые закрыл недавно. Друзья и коллеги не верят в самоубийство.

- Андрей Федорович имел твердый мужской стержень в характере. Он никогда не пошел бы на суицид. Скорее всего, это убийство. Сейчас не проблема открыть или закрыть машину на расстоянии. Для этого есть технологии, - говорит 48-летний Андрей Дрофа, председатель Кременчугского районного совета, товарищ Гаврилова. - Это не связано с политикой, а с бизнесом. Он у него даже в настоящее время неплохо развивался. Может, кто-то решил отобрать.

- Накануне трагедии мы с Александром Федоровичем провели полдня вместе. Обедали, строили политические планы на будущее. Обсуждали участие в местных выборах, создание в районе крупнейшей объединенной общины. Он был еще и меценатом. Хотел помочь со строительством стадиона в селе Садки, откуда родом, - добавляет Андрей Александрович.

У Андрея Гаврилова остались жена Наталья и две взрослые дочери.