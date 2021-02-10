"Деньги требовала постоянно, я разозлился"

 
Ексклюзивы
1/5
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Просмотров: 369
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 576
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 288
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Просмотров: 441
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 1692
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1269
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1116
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 279
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 873
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 630
Фото
Все фото
5
3
3
4
3
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
Интервью
1/5
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 576
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 774
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 1269
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 630
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 432
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 1152
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
четверг, 11 февраля 2021 07:10

"Деньги требовала постоянно, я разозлился"

  Комментировать

В селе Роскошная Ставищенского района Киевской области задержали 48-летнего Федора Крамара 4 февраля. Подозревают, что убил и расчленил жену 34-летнюю Марину.

Исчезновение женщины заметили соседи. Полицейским Федор признался, что ударил Марину во время ссоры в гараже. Она упала головой на железку, перестала дышать. Когда понял, что мертвая, решил спрятать тело. Расчленил и сложил в большой мешок. Голову и конечности сжег в печке, остальное - утопил в пруду.

- Она только деньги требовала постоянно, вот я и разозлился, - говорит на допросе Федор. - Каюсь, что так сделал.

Марина была его третьей женой. Воспитывали четырех общих детей. Старшей - 10 лет, младшей - 2,5 года. Федор раньше работал слесарем. В последнее время делал ремонты и таксовал. Всегда был странный. Ни с кем не дружил. Мог не здороваться с соседями, говорят в селе.

- Первой женой у него была моя двоюродная сестра. Ребенка воспитывали. Но он уже тогда был неадекватен. Руки протягивал, с ножами бросался. Разошлись. Тогда была еще одна женщина. Она тоже убежала от него, - рассказывает сосед 61-летний Юрий, фамилию не называет. - А тогда Федор познакомился с матерью Марины. Наняла его делать ремонт в доме. Она одинокая женщина, санитаркой в ​​нашей больнице работала. Между ними какие-то отношения складывались. А потом Федор с ее дочерью Мариной познакомился. И закрутилось. Мать с горя повесилась. Это лет 12 тому назад было.

- Не знаю, чем женщин брал. Вредный и жадный. А Марина - спокойная, приветливая. Что между ними произошло, никто не знает, - говорит Юрий. - Люди чуть самосуд не устроили, когда его водили на воссоздание событий.

Федор Крамар находится под стражей. Его могут посадить на 15 лет.

Автор: Анна БОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Деньги требовала постоянно, я разозлился"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Грабитель убил сестру писателя

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 71491
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 34165
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 31230
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни
Порноактриса назвала секс с Трампом худшим в ее жизни 1 Просмотров: 17046
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 11845
Скандалы
Сгорели врач и три пациента
Сгорели врач и три пациента Просмотров: 9
Тигр сломал шею работнику зоопарка
Тигр сломал шею работнику зоопарка Просмотров: 18
У Константин Джеджери есть свидетельство о собственной смерти
У Константин Джеджери есть свидетельство о собственной смерти Просмотров: 414
Квартиру в Киеве продали без ведома владелицы
Квартиру в Киеве продали без ведома владелицы Просмотров: 3726
Андрея Антоненко оставили за решеткой
Андрея Антоненко оставили за решеткой Просмотров: 45
Больше всего комментируют
11
Против Порошенко закрыли уголовное дело
5
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
1
Допотопна мова
1
Поставщики изменили январские цены на газ: перечень обновленных тарифов
1
Сталлоне приобрел элитный спорткар
Голосов: 22
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть