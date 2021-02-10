"Деньги требовала постоянно, я разозлился"

В селе Роскошная Ставищенского района Киевской области задержали 48-летнего Федора Крамара 4 февраля. Подозревают, что убил и расчленил жену 34-летнюю Марину.

Исчезновение женщины заметили соседи. Полицейским Федор признался, что ударил Марину во время ссоры в гараже. Она упала головой на железку, перестала дышать. Когда понял, что мертвая, решил спрятать тело. Расчленил и сложил в большой мешок. Голову и конечности сжег в печке, остальное - утопил в пруду.

- Она только деньги требовала постоянно, вот я и разозлился, - говорит на допросе Федор. - Каюсь, что так сделал.

Марина была его третьей женой. Воспитывали четырех общих детей. Старшей - 10 лет, младшей - 2,5 года. Федор раньше работал слесарем. В последнее время делал ремонты и таксовал. Всегда был странный. Ни с кем не дружил. Мог не здороваться с соседями, говорят в селе.

- Первой женой у него была моя двоюродная сестра. Ребенка воспитывали. Но он уже тогда был неадекватен. Руки протягивал, с ножами бросался. Разошлись. Тогда была еще одна женщина. Она тоже убежала от него, - рассказывает сосед 61-летний Юрий, фамилию не называет. - А тогда Федор познакомился с матерью Марины. Наняла его делать ремонт в доме. Она одинокая женщина, санитаркой в ​​нашей больнице работала. Между ними какие-то отношения складывались. А потом Федор с ее дочерью Мариной познакомился. И закрутилось. Мать с горя повесилась. Это лет 12 тому назад было.

- Не знаю, чем женщин брал. Вредный и жадный. А Марина - спокойная, приветливая. Что между ними произошло, никто не знает, - говорит Юрий. - Люди чуть самосуд не устроили, когда его водили на воссоздание событий.

Федор Крамар находится под стражей. Его могут посадить на 15 лет.