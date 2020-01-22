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четверг, 23 января 2020 07:21

Артур Ангел умер от бешенства

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В Николаевской областной инфекционной больнице 12 января от бешенства скончался 31-летний Артур Ангел из села Благодатное Арбузинского района. В августе прошлого года мужчину укусила бродячая собака. Обратился в местную амбулаторию, но прививку от бешенства ему не делали. Повторно в больницу пришел накануне смерти. Спасти мужчину не смогли — болезнь приобрела тяжелую форму.

— Артур работал охранником на местном сельскохозяйственном предприятии. Туда заскочила собака, укусила его и убежала. Мужчина обратился в амбулаторию. Ему оказали первую помощь и направили в районную больницу, — рассказывает секретарь Благодатненской ОТГ Лидия Спасенко, 55 лет. — Что дальше — он не афишировал. Вообще, что его покусала собака, мы и не знали. Жил он тихо-мирно, среди людей редко бывал. Об этом случае ничего не говорили.

Артур Ангел в Благодатном жил последние два года с гражданской женой Натальей Борлодян, 27 лет. Она домохозяйка. Детей у пары не было.

— Мы сразу отправили Артура в район. Там и должны были его лечить. Накануне смерти он снова пришел в амбулаторию. Жаловался на одышку и кашель. Повторно направили его в Арбузинку, - говорит Мария Николаевна из Благодатненской амбулатории.

В районной больнице утверждают: мужчина думал, что у него простуда.

— Он был в сознании, отвечал на все вопросы. Состояние — некритичное. Его в сопровождении врача направили в областную инфекционную больницу, — говорит главный врач Анна Песчанская. - Недопустимо, что человек так пренебрег и своим здоровьем, и здоровьем окружающих. Но он не понимал всех рисков. В свое время отсидел в тюрьме, был неграмотный. Принудительно лечить мы его не могли — нет такой нормы в законе. Сейчас проводим профилактику — прививки против бешенства делаем всем, с кем близко контактировал Артур.

— Собаку крестьяне забили палками и еще четыре дня ждали ветслужбу. Врачи должны были им об этом случае сообщить. Но никто так и не приехал и люди закопали собаку, — говорит эксперт по защите прав пациентов Виктор Сердюк, 55 лет. — А позже им стали забрасывать из ветслужбы, что собаку забивать не надо было. Только наблюдать за ней. А кто именно это должен делать — не уточняют.

В Центре общественного здоровья эту информацию опровергают.

— Мужчина от профилактических прививок отказался. Врачи не раз напоминали ему по телефону, что надо вакцинироваться. Но на прием он не явился, — говорят в Центре. — Собаку на бешенство не проверяли, потому что нигде не могли найти. Крестьяне говорили, что убежала. Когда мужчина повторно обратился к медикам, то у него диагностировали бешенство в тяжелой форме. Ему сводило судорогой мышцы. Было трудно дышать, глотать.

В области создали специальную комиссию, которая проверила оказание профильной медицинской помощи в районе и пациенту, который умер от бешенства. Установили, что на момент первого обращения Артура Ангела необходимая вакцина была в больнице в достаточном количестве.

Болезнь может проявиться в течение года

Бешенство — инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Без своевременного курса прививок заканчивается смертью. Заразиться можно при попадании слюны больного бешенством животного в раны, ссадины, на кожу. Инкубационный период — от 7 дней до 12 месяцев. Этот срок зависит от количества вируса, попавшего в организм больного. Также от площади раны и числа нервных окончаний на месте повреждений.

Автор: Анна БОВА
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