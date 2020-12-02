Украинца 49-летнего Александра Марченко приговорили в России к 10 годам тюрьмы. Такое решение вынес Краснодарский суд 26 ноября. Российские силовики обвинили его в перемещении через границу продукции военного назначения и шпионаже.

"Мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но надеялись на чудо. Александр держится. У него невероятная сила воли. А еще надеется на нас, хоть и не говорит об этом", - пишет жена Оксана в фейсбуке.

Марченко жили в Донецке до оккупации. В 2014-ом выехали в Днипро. Перед тем Александр отогнал машину на СТО в родном городе. Забрать уже не смог. В декабре 2018 года ему позвонил знакомый. Сказал, есть возможность вернуть авто. Вроде из Донецка убежал человек, который его присвоила. Но надо приехать в город, написать заявление в оккупационную администрацию.

17 декабря Марченко прибыл в Донецк, 18 - пошел писать заявление. После этого перестал выходить на связь. Два месяца провел в подвалах боевиков под пытками. Позже его передали в депортационный центр Краснодарского края. Уголовное дело возбудили 30 апреля 2019-го. После этого поместили в СИЗО.

Украинские и российские правозащитники признали Марченко политзаключенным. Говорят о фабрикации дела и отсутствии доказательств. Адвокат Денис Плужный готовит апелляцию.

26 ноября в России судили бывшего главу национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" 57-летнего Игоря Бакая. Получил четыре года условно, по решению Басманного суда Москвы. Его признали виновным в мошенничестве на $ 12 млн.

Игорь Бакай имеет гражданство России, Украины и Греции. Занимал должность первого председателя правления Нафтогаза с 1998 по 2000 годы. Был внештатным советником президента Леонида Кучмы. В 2003-2004-ом возглавлял Государственное управление делами Украины. В 2005 году его объявили в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями. Фигурировал еще в нескольких производствах. За пять лет их все прекратили, по решению Печерского суда Киева.

Бакая задержали в Москве в октябре 2017 года. Обвинили в хищении $ 12 млн компании "Металлоинвест лимитед". С ней заключил договор займа от имени фирмы "Индустриальная группа "Русский медведь". Но долг не возвращал.