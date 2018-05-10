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Земляника Ольвия дает 70 ягод с куста

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- В жару можно сажать землянику садовую. Но надо делать это правильно. Знаю один секрет. Секатором обрезаю все боковые листья, оставляю серединки. Через листовой аппарат испаряется вода, и растение увядает, - рассказывает 42-летний Леонид Антонюк из города Горохов Волынской области. Выращивает сорта земляники садовой на продажу.

Советует после посадки цветки обрезать.

- Земляника должна бросить все силы на приживление и укрепления куста, а не на цветоносы. Если посадить саженец с цветочной почкой, рост растения затормаживается, и она истощается. А люди на базаре с цветами гребут, аж гай шумит. Они хотят посадить растение и уже через неделю есть ягоды. Так не бывает.

Сажать можно в течение всего вегетационного периода.

- Перед посадкой длинный корень обязательно подрезают, а то выгнется. Должен быть не более 5-7 сантиметров. Некоторые просто его загибают. Во время укоренения длинный корень будет выдавливать растение на поверхность. Ведь клетки начинают делиться и разрастается корневая система.

Еще одним весенним агроприемом является глиняная болтушка по консистенции как сметана. Смешивает воду с глиной.

- Стоит сделать эту болтушку. Потому что после посадки земля прилипает к глине и процесс укоренения происходит быстрее. К тому же не так подсыхает в почве корневая система.

Земляника любит легкий грунт, через который свободно проходит воздух. Хорошо родит на песке. Для каждого сорта необходимо свое расстояние между кустами, но не менее 30 сантиметров.

- На междурядья оставляю по метру. Надо оставить достаточно места, чтобы было куда усам плестись.

Ставит саженцы в воду на 20 мин. Корень насытится влагой. Копает яму на глубину лопаты. Кладет коровий или конский перегной. Но не куриный. Он концентрированный и может обжечь корни. На пять ямок тратит ведро перегноя. Добавляет в каждую по столовой ложке золы. Перемешивает с землей, засыпает лунку и сажает рассаду. Перед цветением у каждого куста посыпает перегноем. Это удобряет растение.

- Мой любимый сорт Ольвия. Какой бы ни была зима, это растение не подмерзает и дает хороший урожай.

Сорт Ольвия вывели в Институте садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Он относится к группе раннеспелых сортов, таких как Октава, Подарок учителя, Присвята, Геркулес и Веселка.

- Если длинная весна, то созревают в десятых числах мая. Но у нас сейчас заканчивается зима и сразу начинается лето. Поэтому сроки переносятся на начало июня.

Ольвия дает сладкие ягоды по 40 г каждая. Форма - тупоконическая. На взрослом кусте вырастают 60-70 ягод. С гектара можно собрать 16-17 т урожая. Мякоть ягод сочная, но твердая, что облегчает перевозку. Отличием сорта является красный оттенок усиков куста.

- Также Ольвия устойчива к засухе и заморозкам. При затяжных морозах не вымерзает, в отличие от южных привозных сортов.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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Дата
14
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