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вторник, 05 марта 2019 00:25

Вербена Кристалл похожа на зонтик

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- Имею дело только с гибридной вербеной. Это беспроблемное растение, - говорит Светлана Мирончук, 55 лет, из города Ромны Сумской области. - Кажется, цветет весь двор. Пахнет так, что дом становится похож на улей. Столько пчел к нему слетается.

В начале марта сеет вербену на рассаду. Перед этим для лучшего прорастания закаляет семена. Рассыпает его на влажной салфетке и заматывает в полиэтиленовый пакет. Кладет в холодильник на нижнюю полку. За неделю садит в почву в неглубокие контейнеры, присыпая тонким слоем песка. Емкость накрывает пленкой или стеклом и ставит в теплое место.

- Окно с солнечной стороны не самое лучшее место. Ночью и в пасмурные дни там температура все равно снизится. Поэтому ставлю контейнеры на батарею. Подкладываю деревянную доску.

После появления первых всходов снимает пленку и переставляет на солнце. Через две недели пересаживает растения в отдельные горшки. Тогда корни окрепнут и хорошо примутся на новом месте.

- Вербена не любит застоя воды. Поэтому в горшок кладу по горсти щебня. Вообще уход за растением простой. Полила вовремя - и она отблагодарила пышным цветом.

Сеет красную вербену Этна, белые Кристалл и Дефианс. Цветки похожи на зонтики со сладким ароматом.

Автор: Екатерина Романчук
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