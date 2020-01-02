В январе высевают томаты на рассаду

В январе осматривают сад. Засохшие плоды на деревьях являются рассадником болезней. Их снимают и сжигают.

Стоит подкармливать птиц. Они помогут избавиться от личинок вредителей, зимующих на деревьях. Синички разрушают гнезда золотогуза, боярышницы, выклевывают из щелей коры гусениц плодожорок. Так же помогают деревьям дрозды и воробьи.

Зайцев из сада прогоняют запахом нафталина, мяты и полыни. Эти средства следует развесить на ветвях. Молодые саженцы можно обвязать хвойными ветками. Также стоит проверить укрытие роз и других цветов.

В январе приступают к выращиванию рассады тепличных томатов. Следует погрузить семена в розовый раствор марганцовки на 20-30 мин. Это их пробудит. После этого зернышки еще на 6-7 ч. бросают в медовый раствор - 1 ч. л. смешивают со стаканом воды.

Можно также семена подержать 12 часов в воде из-под вымоченных сушеных грибов. Те имеют большой набор микроэлементов. Выросшие из намоченных семян растения крепкие и хорошо выдерживают похолодание. Поливать рассаду нужно водой комнатной температуры или использовать талую. Она способствует хорошему развитию растений.

В зимние теплицы высевают зелень, кинзу, кресс-салат, рукколу и шпинат. В конце января - ранние сорта капусты. Также начинают выгон луковиц для зимнего цветения.