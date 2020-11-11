В ноябре Bio Septix разыгрывает подарки

Основное преимущество биопрепаратов Septix канадского производства в том, что их можно использовать в любое время года, независимо от температур. Выгребная яма очистится даже в самые лютые морозы.

В этом месяце компания устроила акцию для покупателей экотоваров. Bio Septix предлагает розыгрыш теплого махрового халата. Именно о нем мечтает едва ли не каждый прохладным зимним утром. Это подарок для настоящих хозяев.

Все покупатели биопрепаратов на сумму от 500 гривен принимают участие в акции. Будут разыграны:

1-й набор: халат белый XL + биопродукт "Автодогляд";

2-й набор: биопродукты "Автодогляд" и Clean (для уборки)

3-й набор: средство для устранения ржавчины.

Акция будет проходить с 12 по 30 ноября. Трех призеров определим с помощью random.org. Информация о победителях будет опубликована в газете.

Bio Septix заказывают на сайте

t-klio.dp.ua и по телефонам 0 (96) 413 68 45, 0 (95) 256 34 98. Вас обязательно проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Заказ отправляют Укрпочтой и Новой почтой.