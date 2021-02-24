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четверг, 25 февраля 2021 05:05

Суперсладкую кукурузу варят пять минут

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Украинский селекционер Михаил Нагорняк создал новые сорта кукурузы - суперсладкие. В отличие от кормовой, содержат более 20% солода. Их выращивают не только в Украине, но и за рубежом.

- В советские времена сладкой кукурузе не уделяли столько внимания, - говорит Михаил Нагорняк. - Селекционные станции работали со сладкой кукурузой первого типа, где содержание сахаров было в пределах 5-7 процентов. Деликатесная, Ароматная, Куликовская имели лишь немного больше солода, чем в кормовой кукурузе - 2-3 процента. После распада Союза открытость границ привела к появлению голландских и американских суперсладких сортов. Содержание сахаров в них составляет 12-20 процентов. Но импортные - достаточно дорогие и о них знают только специалисты-овощеводы.

На создание собственных суперсладких сортов Михаила вдохновил двоюродный брат Александр, который переехал из Сибири в Украину, потому что обожал вареную кукурузу.

- Поставил себе цель изменить представление украинцев. Чтобы мы не варили кормовую кукурузу по 2 часа, а наслаждались этим замечательным деликатесом.

В 2016 году селекционер создал украинские суперсладкие сорта Фиона, Джамала, Джульетта, Дейнерис, Роттердам, Белый кролик, НБМ. Содержание солода в них достигало более 22%. Они доступнее чем зарубежные, привыкшие к отечественному климату и засухоустойчивые.

- Суперсладкие сорта имеют 22-25 процентов сахаров, их легко готовить. Не содержат крахмала, поэтому полезны для детей и пожилых людей. Кстати, варить в кипятке всего 5 минут. Также можно запекать на гриле, консервировать и замораживать. Это прибыльный бизнес, поскольку летом на молодые початки есть стабильный спрос. А если они суперсладкие, то оптовики будут готовы сами к вам ехать.

Выбрать суперсладкие сорта лучше у производителя - компании МНАГОР по телефону 0 (67) 432 30 43.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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