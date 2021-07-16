Приняли исторический документ

Текст Декларации поддержало 355 народных депутатов Иллюстрация: espreso.tv

16 июля 1990 года Верховная Рада Украинской ССР приняла "Декларацию о государственном суверенитете". Она стала одним из ключевых государственных актов того времени.

За основу Декларации взяли проект депутата-народорадовца Сергея Головатого и Президиума Верховной Рады. Перед тем обсуждали аж 12 проектов, которые откинули. За окончательную редакцию проголосовали 355 народных депутатов, против - четыре, один воздержался.

Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины как "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях". В документе впервые в новейшей национальной истории, в контексте официального названия государства, использовали слово "Украина".

Декларацией признавалось право украинской нации на самоопределение. Народ становился единственным источником государственной власти, а Верховная Рада УССР могла выступать от его имени. В то же время государство должно было защищать и охранять национальную государственность украинцев. Документ декларировал необходимость построения правового государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 30 лет назад начала работать Верховная Рада

В Декларации также провозглашалось, что Украина имеет свое гражданство, экономическую самостоятельность, а также самостоятельность в решении вопросов науки и образования, культурного и духовного развития. Декларировался статус нейтрального, внеблокового и безъядерного государства.

День провозглашения Декларации объявили праздничным и выходным. Хотя сначала ей и не предоставили статус конституционного акта, все же в Конституцию УССР внесли статьи, которые провозглашали верховенство украинских законов над союзными. Это стало важным шагом для настоящей реализации документа.

Декларация о государственном суверенитете стала актом восстановления государственных стремлений украинцев через 70 лет после эпохи Украинской революции 1917-1921 годов. Первая годовщина ее принятия сопровождалась торжественным митингами и большими демонстрациями во многих регионах.

За каждое положение декларации проходили словесные бои в сессионном зале парламента. Однако события, которые всколыхнули Советский Союз, указывали на неизбежность изменений. Коммунисты, которые составляли большинство в Раде, пошли на уступки демократическим силам. 11 июля 1990-го 244 голосами приняли I раздел Декларации о "Самоопределение украинской нации". Решающие события произошли 16 июля, когда 355 депутатов проголосовали за принятие исторического документа. По воспоминаниям депутата Владимира Колинеца, демократические силы в тот день требовали полного провозглашения независимости Украины. Председатель заседания Иван Плющ понимал последующую реакцию из Москвы. Поэтому заверил, что добавлять данный пункт в декларацию не стоит, чтобы не провалить ее. Но пообещал записать его в постановлении о введении Декларации в действие. Так и произошло.