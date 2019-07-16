Как появилась Декларация о суверенитете Украины

Автор: memory.gov.ua Декларацию о государственном суверенитете Украины приняли 16 июля 1990-го. Титулка с подписями депутатов

Декларацию о государственном суверенитете Украины приняла Верховная Рада УССР 16 июля 1990 года. До этого документ обсуждали на XXVIII съезде коммунистической партии Украины где приняли соответствующую резолюцию. Декларация заложила основу для построения независимой Украины.

За каждое положение декларации проходили словесные бои в сессионном зале парламента. Однако, события которые всколыхнули Советский Союз указывали на неизбежность изменений. Коммунисты, которые составляли большинство в Раде пошли на уступки демократическим силам. 11 июля 1990-го 244 голосами приняли I раздел Декларации о "Самоопределение украинской нации". Решающие события произошли 16 июля, когда 355 депутатов проголосовали за принятие исторического документа.

По воспоминаниям депутата Владимира Колинеця демократические силы в тот день требовали полного провозглашения независимости Украины. Председатель заседания Иван Плющ, понимал последующую реакцию из Москвы. Поэтому заверил, что добавлять данный пункт в декларацию не стоит, чтобы не провалить ее. Но пообещал записать его в постановлении о введении Декларации в действие. Так и произошло.

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"Перед Верховной Радой было море людей с невероятным количеством цветов, там уже не было ни красных, ни демократов, там все были депутаты, которые приняли Декларацию о суверенитете Украины. Цветы, объятия - это было потрясающе! ", - вспоминал политик Игорь Юхновский.

Декларация провозгласила государственный суверенитет Украины "как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних сношениях". Закрепила положение о гражданстве, по которому все граждане определялись равными перед законом, независимо от происхождения или взглядов.

Документом также провозгласили экономическую самостоятельность Украины и самостоятельность в вопросах образования, науки, культурного и духовного развития нации. Украина обязалась не применять, не производить и не приобретать ядерного оружия. Также свободно реализовывать международные отношения.

Принятый документ не получил статуса конституционного акта. Украинская ССР оставалась в составе СССР, поэтому международные организации и страны мира не признали ее государственную независимость в тот день.

Первые в истории массовые забастовки шахтеров Донбасса начались 15 июля 1989-го. Тогда против Коммунистической партии и ее политики выступило 500 тыс. человек. Люди требовали улучшения жилищных условий, стабильной заработной платы, предоставления социальной помощи. Выразили недоверие профсоюзам. Всеобщая забастовка началась на шахте "Ясинуватская-Глубокая". Впоследствии 19 июля прекратили работу еще 67 шахт. В общем 25 июля бастовали рабочие 193-х шахт Донецкой и Луганской областей, Львовско-Волынского угольного бассейна.