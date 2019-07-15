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понедельник, 15 июля 2019 10:04

На Донбассе начались массовые забастовки

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На Донбассе начались массовые забастовки
15 июля начались массовые забастовки шахтеров Донбасса Фото: tyzhden.ua

Первые в истории массовые забастовки шахтеров Донбасса начались 15 июля 1989-го. Тогда против Коммунистической партии и ее политики выступило 500 тыс. человек. Люди требовали улучшения жилищных условий, стабильной заработной платы, предоставления социальной помощи. Выразили недоверие профсоюзам.

Всеобщая забастовка началась на шахте "Ясинуватская-Глубокая". Впоследствии 19 июля прекратили работу еще 67 шахт. В общем 25 июля бастовали рабочие 193-х шахт Донецкой и Луганской областей, Львовско-Волынского угольного бассейна.

Шахтеры образовывали собственные комитеты, поддерживали порядок и дисциплину. Руководство пускало работников на место забастовки по шахтерским жетонами. Неявки считали прогулом. Меньшую дисциплину показывали рабочие Львовской области, где, по воспоминаниям очевидцев, была шумная и неуправляемая толпа. Многотысячные митинги у обкомов партий каждый раз длились сутки и более.

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В ходе забастовки допускались ошибки. Забастовщики не сформировали общий для всех список требований. Однако власть удовлетворила почти все. 30 июля бастующие объявили о завершении протестов. Из-за этих событий в 1989-м приняли закон об экономической самостоятельности УССР. При этом пострадало руководство бастующих - уволили более 150 человек. Однако процесс демократизации остановить было невозможно.

Историки считают, что забастовочное движение шахтеров Донбасса сыграло не последнюю роль в обретении независимости Украины.

Несанкционированное вече состоялось во Львове 13 июня 1988-го. Люди собрались возле памятника Ивану Франку. Собрание приняло решение создать Общество родного языка имени Тараса Шевченко.

В начале 1988-го в Украине действовали "неформальные" организации национального возрождения: Украинский культурологический клуб в Киеве, "Общество Льва" во Львове, клуб "Родное слово" в Полтаве. Распространялись самиздаты.

14 апреля 1988 киевская газета "Литературная Украина" печатает открытое письмо нескольких львовян о необходимости создания организации для защиты украинского языка. Это стало основой для создания Общества родного языка имени Тараса Шевченко.

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Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

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