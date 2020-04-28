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понедельник, 04 мая 2020 00:30

Стекловата защищает деревья от вредителей

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— Личинки большинства вредителей осенью зарываются в землю, а весной карабкаются вверх по стволу. В этот момент их легко уничтожить. Если этого не сделать, расселят тлю на молодых листьях, — рассказывает Вадим Стельмах, 62 года, из села Карвиновка Романовского района Житомирской области.

Для сбора вредителей использует ловчий пояс. Он удобен, потому что не надо обрабатывать сад, а после закладки плодов это может навредить. Пояс делает из липкого материала, клеящего к стволу. К нему будут прилипать вредители.

— Должно быть не шире 20-25 сантиметров. Иначе к стволу не будет доходить воздух и под материалом выпреет кора, - добавляет Стельмах.

Для усиления действия пояс можно полить инсектицидом. Он долго сохраняет запах на мешковине, поролоне или подложке под ламинат. Ими обматываем ствол на полуметровой высоте от земли. Под материалом смазывает не высыхающий садовый клей.

Неплохо работают полосы из стекловаты или старые чулки, намотанные на стволы. С вредителями справляется также пояс из резины. Нижний край подворачивает так, чтобы образовался "челнок". Туда вливает яд. Насекомые ползут по стволу, попадают в жидкость и не могут выбраться. Такая защита "растет" вместе с деревом, ведь резина тянется.

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