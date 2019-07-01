Смородину Красота Львова сажают густо

- В этом году смородина родила на славу. Ягод на кусте хоть и немного, но они величиной с вишни. И на вкус сладкие, а в прошлом году были кислые. Это, пожалуй, так жара подсластила, - рассказывает Мария Гринюк, 54 года, из поселка Широкое Днепропетровской области.

- Не нарадуюсь сортам Юбилейная Копаня и Титания. С куста последнего сорта получается собрать почти 6 килограммов ягод. Каждая до 3 граммов весом. Кожура черная, плотная, атласная. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям, не требует укрытия на зиму.

У смородины Юбилейная Копаня ягоды вырастают весом 2-3,5 г. Отрываются от плодоножек без повреждений, поэтому удобно перевозить на дальние расстояния. С одного куста получается 5-6 кг. Созревает в середине июля. Сорт имеет высокую устойчивость к мучнистой росе и засухе. Хорошо сохраняется урожай Вернисаж. Ягоды не растрескиваются, хорошо держат форму.

В такое же время родит сорт Красота Львова. Имеет прямой нераскидистый куст. Поэтому их размещать можно плотнее.

Саженцы можно сажать на расстоянии 0,5 м. Ширина междурядий - 2,5 м. С одного куста получается 3-4 кг плодов, не осыпаются. Имеют сладкий вкус с едва заметной кислинкой. Сорт устойчив к грибковым заболеваниям и заморозкам.

- Смородина порадует урожаем, если проредить куст. При обрезке смотрю, чтобы в его центре было пусто. Так легко собирать ягоды.

После обрезки присыпает кусты пеплом. Это удобряет и заживляет срезы. Дезинфицирует от болезней.