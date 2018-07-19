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понедельник, 23 июля 2018 07:20

Силос в яме заматывают конвертом

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- О силосе надо думать еще с июля. Хотя делают его в августе. Такой корм будет питательным, и корова будет давать больше молока, - говорит 52-летний Владимир Жук, заведующий лабораторией заготовки и хранения кормов Института кормов в городе Винница.

- Кукуруза в поздней фазе влажности должна содержать 30 процентов сухих веществ. Проверяют пальцами. Должна быть мягкая, но крахмалистая.

Выбирает заранее место для силосной ямы. Выкапывает экскаватором яму 4х4 м, глубиной 3 Лопатой равняет края, чтобы не осыпались. Выстилает дно и бока пленкой.

- При заготовке силоса надо исходить из количества поголовья. На овцу в год требуется тонна силоса, на коня - две, на корову - шесть. Если у вас четыре коровы и лошадь, нужно не менее 50 тонн зеленой массы. То есть в полтора гектара посевной площади.

На юге Украины в этом году силосование начнут раньше - в начале августа. Способствует ранняя сухая весна и влажное лето. Вегетационные сроки сместились на 1-2 недели вперед. В лесостепи будут заготовлять во второй половине августа. Высокая температура и осадки задержали здесь развитие растений.

- Дожди в этом году есть. Нечего жаловаться. Кукуруза и сорго будут высококачественные по всей Украине. Исключение - юг. В прошлом году был хуже урожай этих видов растений. Сухое лето не пошло на пользу. Сейчас вижу, что ранние и среднеранние гибриды чувствуют себя прекрасно. Ожидаю рекордных урожаев в центральной и восточной лесостепи.

Зеленую массу грузит на 10 прицепов по 5 тонн. Тогда засыпает в яму. Ногами трамбует. Сверху сыплет 3 кг соли без воды. Обрабатывает биологическим консервантом и накрывает пленкой. Концы складывает накрест, как в конверте. Присыпают сечкой и землей. Через два месяца силосом можно кормить скот.

Зеленую массу дают преимущественно корове. Лошадь больше любит сено, сенаж и овес. Может съесть силоса не более 10 кг.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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23
июля

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