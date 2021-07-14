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четверг, 15 июля 2021 09:05

"Санекс Septix" заботится о выгребной яме

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Биосредства ТМ "Санекс Septix" эффективно перерабатывают органические отходы в септике и защищают от неприятных запахов. Канадские биопродукты эффективны в работе и помогут забыть о хлопотах с септиком.

Препараты эффективно действуют при любых температурах. Их рекомендуют применять постоянно и не делать перерывов. Перерабатывают отходы в жидкость, которую потом можно использовать как удобрение для урожая.

Владельцы частных домов отмечают, что "Санекс Septix" выгоднее, чем вызов ассенизатора. Ведь упаковки хватает надолго. Также этот препарат легче и эффективнее помогает держать септик в рабочем состоянии и без неприятных запахов.

Устранить плесень поможет средство "Нейтрализатор плесени". Борется с ней в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в обрабатываемый материал и уничтожает грибок.

Биосредства заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и предложат оптимальный биопродукт.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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Дата
15
июля

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