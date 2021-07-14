"Санекс Septix" заботится о выгребной яме

Биосредства ТМ "Санекс Septix" эффективно перерабатывают органические отходы в септике и защищают от неприятных запахов. Канадские биопродукты эффективны в работе и помогут забыть о хлопотах с септиком.

Препараты эффективно действуют при любых температурах. Их рекомендуют применять постоянно и не делать перерывов. Перерабатывают отходы в жидкость, которую потом можно использовать как удобрение для урожая.

Владельцы частных домов отмечают, что "Санекс Septix" выгоднее, чем вызов ассенизатора. Ведь упаковки хватает надолго. Также этот препарат легче и эффективнее помогает держать септик в рабочем состоянии и без неприятных запахов.

Устранить плесень поможет средство "Нейтрализатор плесени". Борется с ней в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг самой ванны, в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в обрабатываемый материал и уничтожает грибок.

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