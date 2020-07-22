"Санекс Septix" возобновит работу старого септика

Затяжные летние дожди и резкий температурный перепад могут повлиять на работу септиков. Чтобы избежать проблем, владельцам частных домов следует применять биосредства ТМ "Санекс Septix" ежемесячно. Используя их, можно наслаждаться летним отдыхом на полную. Они возобновят работу даже старого септика.

Биопродукт "Комплекс" уничтожит неприятные запахи, ароматизирует воздух, возобновит работу дренажной системы выгребных ям и септиков. Прочистит канализационные трубы по всей длине. Достаточно поместить таблетку в бачок или бросить в яму. В пакете их четыре. Биопродукт в течение трех месяцев обеспечит работу сточных труб и септика без дополнительных затрат.

Биопрепарат "Нейтрализатор плесени" устраняет плесень в межплиточных швах в ванной комнате, вокруг ванны и в оконных рамах и по всему дому. Средство глубоко проникает в материал и уничтожает грибок.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua. Покупку на сумму от 1000 рублей доставят бесплатно Укрпочтой и "Новой почтой".