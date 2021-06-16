"Санекс Septix" предлагает средства для очистки засоров в доме

Биопродукты "Санекс Septix" канадского производства хорошо зарекомендовали себя на рынке. При регулярном применении проблем с переполненной выгребной ямой не будет, уверяют постоянные пользователи.

Чтобы очистка не причиняла хлопот и не отнимала время, производитель предлагает средство "Комплекс" в виде таблеток. Биопродукт восстанавливает работу старых септиков, очищает канализационные трубы и перерабатывает отходы в выгребных ямах и септиках. Удобен в использовании - достаточно поместить таблетку в бачок.

Биопродукты помогают справиться с неприятностями внутри дома. Например, когда забились трубы и стоит вонь. Препарат "Био Дрен" из серии "Санекс Septix" действует по всей длине труб и перерабатывает жировой корж на поверхности септика, очищает его стены от жировых пленок. Разжижает пробки в трубах, удаляет засорения. Его эффективность доказали даже в холодной воде. Также избавит от неприятного запаха из труб и отверстий.

Благодаря биопродукту "Активатор компоста" органические отходы разлагаются быстрее и становятся качественным удобрением. Средство легко справляется с листьями, травой и другой органикой, а также с остатками овощей.

Биосредства заказывают на сайте t-klio.dp.ua. Получите консультацию по тел. 0 (96) 413 68 45.

Сэкономьте выбирая качественные канадские биопрепараты в наборах.