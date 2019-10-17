"Санекс Septix" очистит выгребную яму при любой температуре

Если осенний холод пришел слишком быстро и вы не успели почистить выгребную яму или уличный туалет - не беда. Биопродукты канадского производителя "Санекс Septix" помогут решить неприятные проблемы быстро и эффективно.

Услуги ассенизатора - недешевое и небыстрое удовольствие. Скачивание нарушает работоспособность ямы или септика. С биопрепаратом верхний слой - 1/3 объема ямы можно откачивать на огород через три месяца постоянного применения. По опыту - если яме до 10 лет, скачивать вообще не надо. Если ей больше, бактериям необходимо время для переработки иловых отложений.

Биопрепарат "Комплекс" из серии "Санекс Septix" удобный и легкий в использовании. Если нет времени на дозировку, помогут биотаблетки. Одну следует поместить в сливной бачок. Биопродукт очистит канализационную трубу и будет работать в выгребной яме/септике, перерабатывая органические отходы в жидкость.

В октябре компания дарит скидку для покупателей на два набора средств "Санекс Septix". Дополнительная скидка - бесплатная доставка при заказе товаров на свыше 1000 грн.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.