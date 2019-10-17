"Санекс Septix" очистит выгребную яму при любой температуре

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 33957
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 900
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1710
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2853
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2232
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2817
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3123
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4788
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4518
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7209
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1701
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
20 октября 2019
Просмотров: 369
Свої
– Як давно не була в радянській конторі, – кажу, й усі в черзі сміються. Ми в міграційній службі, щоб отримати нові паспорти. Вже ...
понедельник, 21 октября 2019 05:36

"Санекс Septix" очистит выгребную яму при любой температуре

  Комментировать

Если осенний холод пришел слишком быстро и вы не успели почистить выгребную яму или уличный туалет - не беда. Биопродукты канадского производителя "Санекс Septix" помогут решить неприятные проблемы быстро и эффективно.

Услуги ассенизатора - недешевое и небыстрое удовольствие. Скачивание нарушает работоспособность ямы или септика. С биопрепаратом верхний слой - 1/3 объема ямы можно откачивать на огород через три месяца постоянного применения. По опыту - если яме до 10 лет, скачивать вообще не надо. Если ей больше, бактериям необходимо время для переработки иловых отложений.

Биопрепарат "Комплекс" из серии "Санекс Septix" удобный и легкий в использовании. Если нет времени на дозировку, помогут биотаблетки. Одну следует поместить в сливной бачок. Биопродукт очистит канализационную трубу и будет работать в выгребной яме/септике, перерабатывая органические отходы в жидкость.

В октябре компания дарит скидку для покупателей на два набора средств "Санекс Septix". Дополнительная скидка - бесплатная доставка при заказе товаров на свыше 1000 грн.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Санекс Septix" очистит выгребную яму при любой температуре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 27049
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 25704
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 24697
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 17154
В океане нашли огромный кокон
В океане нашли огромный кокон
 Просмотров: 13374
Сад-огород
Деревья на зиму обмазывают жиром
Деревья на зиму обмазывают жиром Просмотров: 9
Снеговик зацветает одним из первых
Снеговик зацветает одним из первых Просмотров: 9
Компост из опавших листьев созревает в мешках
Компост из опавших листьев созревает в мешках Просмотров: 9
Роза Меджикал меняет цвет
Роза Меджикал меняет цвет Просмотров: 9
Селекционер Владимир Волков поможет выбрать и вырастить грецкий орех
Селекционер Владимир Волков поможет выбрать и вырастить грецкий орех Просмотров: 9
Больше всего комментируют
27
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
5
Появилось видео с Луценко в Лондоне
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Коломойский об Арахамие: "На воре шапка горит!"
Голосов: 5627
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua