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понедельник, 16 декабря 2019 05:35

Пленка на теплицы служит пять лет

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- Есть деревянный каркас теплицы, - рассказывает садовник 49-летний Олег Лебидь из Львова. - Пленку менял каждый год, пока не нашел качественную толстую.

Поливинилхлоридная пленка - самое дешевое покрытие для домашних теплиц. Чем плотнее, тем дольше служит. Покупают на рынке или заказывают через интернет.

- Прежде всего следует обращать внимание на толщину, - продолжает мужчина. - Плотная хорошо защищает растения от температурных перепадов, дождя и ветра. Не пропускает ультрафиолетовых лучей, которые вредят рассаде. Удерживает влажность и тепло, защищает рассаду от птиц, вредных насекомых и грибков.

Пленку крепят к каркасу теплицы. Расстояние между скобами должно быть не более 15 см.

- Советую брать эластичные пленки, - говорит Олег Лебидь. - Такие легко крепить. Тонкие пленки растягиваются под тяжестью снега, рвутся от ветра. Тускнеют, теряют светопроницаемость. Внутри теплицы всегда сыро, всякая пленка покрывается желтыми пятнами. Их периодически следует мыть. Загрязненная задерживает солнечные лучи.

Качественная пленка служит пять лет.

- Своей теплицей я доволен, - добавляет садовник. - Клубника родит несколько раз в год. Помидоры созревают раньше сезона. Заканчивают плодоносить позже растущих в открытом грунте. Если нет сильных морозов, то зелень собираю круглый год.

Автор: София ЧАЙКОВСКАЯ
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