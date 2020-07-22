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понедельник, 27 июля 2020 00:00

Осиновые ветви защищают коз от вздутия кишечника

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- В июле заготавливают ветки для зимнего кормления коз. Из них животные получают витамины, от этого укрепляется иммунитет. Это лучше аптечных порошков - - рассказывает Леся Мироненко, 46 лет, из села Новохатское Великоновоселковского района Донецкой области. - После такого корма уже и забыла, когда последний раз сдувало мою Клаву. До этого коза немало мучилась с животом.

Акациевые и дубовые ветви полезны козам для профилактики поносов. Осиновые - защищают от вздутия кишечника. Также годятся побеги ясеня, тополя, березы и рябины.

Хозяйка плетет веники длиной 50 см, толщиной 10 см. Их посыпает 50 г соли на 1 кг веток. С ней листья сохнут не опадая. Вяжет веревкой, а не проволокой, чтобы скот не поранился. Развешивает на чердаке или в тени на две недели. Затем складывает в сухом месте. Дает козам несколько раз в неделю.

- Веники - хороший корм и для кур и кроликов. Последние едят липовые, березовые и еловые. От них улучшается аппетит и густота меха. Хватит ветки на неделю. Можно сушить полынь, что повышает устойчивость животных к болезням. Давать по два-три стебля через день, - говорит Леся Мироненко.

Для кур сушит крапиву. От нее птица зимой хорошо несется.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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