Огурцы и перец поливают каждый день

— Дождь немного порадовал, а теперь опять овощи горят, — рассказывает 52-летний Тарас Лоза из города Острог Ровенской области.

— Удивляет, когда люди ленятся прогреть за день воду и поливают шлангом прямо из колодца. Для растений это шок. Не отдают силы для наращивания плодов, а направляют их на свое возобновление. Огородники потом удивляются, почему плохо уродило. Наливаю воду в бочки на огороде. За день на солнце она нагревается. Под вечер набираю ее для полива.

Делаю самодельную поливалку. Прокалываю мелкими гвоздями дно пятилитровой пластиковой бутылки. Вкапываю ее на треть в землю между несколькими растениями. Сверху заливаю воду, которая постепенно просачивается к корням.

Арбуз, дыня, тыква, кукуруза, кормовая свекла и фасоль легко переносят засуху. Потому что тянут воду из глубины.

Моркови и луку влага больше всего нужна в начале вегетации. Позже они от нее трескаются и подгнивают. Больше всего любят влагу огурцы, капуста, редис, салат, перец и баклажаны.

— Не поливаю растения ежедневно понемногу, а раз и на совесть. Потом мульчирую почву. Посыпаю междурядья скошенной травой или привядшими сорняками. Тогда меньше земля пересыхает и спрессовывается, — говорит агроном Анатолий Мондзоливский, 58 лет, из села Дедовщина Фастовского района на Киевщине.

Мужчина реанимировал огород, отказавшись от пахоты. Перед посадкой разрыхляет землю плоскорезом или культиватором. Делает посадочную лунку острой палкой или ломом. Наливает воду, ставит растение, засыпает почвой и мульчирует скошенной травой. Так может простоять две-три недели без полива.