Новые наборы "Bio Septix" решают проблемы осенью

Выкачивание отходов из выгребной ямы не решает проблемы с ее наполнением за неделю. Обрастание стенок жировой пленкой, быстрое наполнение выгребной ямы и постоянный неприятный запах. Знакомая ситуация?

Биопродукты канадского производства "Bio Septix" созданы именно для преодоления этих и других проблем. На украинском рынке они присутствуют более 15 лет. Регулярное ежемесячное применение биопродуктов избавляет от расходов на услуги ассенизатора. Биопродукты обеспечивают переработку отходов в септике, выгребной яме, уличном туалете. Специальная серия "Bio Septix" отвечает за поддержание чистоты канализационных труб в здании.

Опавшие листья - надоедливая проблема владельцев частных домов осенью. Современные хозяева не жгут листья, а перерабатывают органические отходы в качественное удобрение. Биопродукт "Активатор компоста" легко справится с листьями, травой и другой луговой органикой, а также с остатками овощей. Не нанося вреда окружающей среде, вы получите качественный компост.

Набор биопродуктов со скидкой заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (67) 633 52 33 вас проконсультируют о дозировке и использовании биопродуктов "Bio Septix".