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понедельник, 03 июня 2019 05:51

Навесное оборудование сделает трактор суперэффективным

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- Для каждого фермера или хозяина трактор - это незаменимый друг, - говорит изобретатель, представитель компании "Торговый дом "Диапазон" 56-летний Вячеслав Иваненко. - Мы пользуемся техникой ежедневно. Но для эффективного использования технических орудий труда их следует модернизировать.

Тракторы модифицируют навесным оборудованием.

- Рекомендую использовать ГСТм-1000 "Диапазон". Это манипулятор на заднюю навеску трактора. Он станет помощником как в поле, так и во дворе. Его применяют для погрузки или разгрузки леса, сена, силоса и мешков "Биг-Бег". Агрегат способен перемещать негабаритные объекты весом до 3 тонн. Использование навесного оборудования сделает ваш трактор суперэффективным. Так, для сыпучих материалов навешивают грейферный захват, для земляных работ - ковш, для высотных - люльку.

Для МТЗ "Дубок-12" применяют погрузчик фронтальный быстросъемный.

- Такой агрегат переоборудует ваш трактор на полноценный погрузчик с грузоподъемностью 1,2 тонны и высотой разгрузки 4 метра. Им можно управлять от трех секций гидрораспределителя трактора или джойстиком. Благодаря универсальной рамке ЕВРО возможна смена дополнительного навесного оборудования: ковши от 0,8 до 1,8 кубических метра, челюстной ковш, крюк для контейнеров, вилы палетные и вилы-захват. Обо всех видах навесных агрегатов можете узнать в нашей компании, - говорит Вячеслав Иваненко.

"Торговый дом "ДИАПАЗОН"

0(50) 693 77 27, 0(66) 227 00 77

0(68) 277 00 77.

[email protected]

www.diapazon.ua

Автор: Василина КОПЫТКО
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