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понедельник, 26 августа 2019 06:30

Мини-киви размножают в августе

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- В конце лета лучше размножать актинидию. Это ягода, которая напоминает мелкое киви. На вкус - сладкая и пахнет, как ананас, - рассказывает Лариса Преображенская, 37 лет, из поселка Ратное Волынской области.

Имеет сорта Аргута и Маргарита.

- Когда пришла жара, рассадили несколько молодых побегов. Они благополучно приживаются. Те, которые размножила с весны, все сплошь залило дождями.

Из кустов срезает черенок с четырьмя почками и двумя листьями. На сутки оставляет его в воде и сажает в землю. Черенок поливает и накрывает агроволокном. Так растет до холодов. Затем пересаживает в горшки и ставит в погреб. Весной пересаживает в яму 60х60 см. Добавляет 5 кг перегноя, 150 г суперфосфата и два стакана древесной золы.

- Между трех женских деревьев должно быть одно мужское. Чтобы перекрестно запылились. Без этого не будет родить.

Возле растения вкапывают столбы, между которыми натягивает три провода. Первый на 50 см от земли, другие за 100 см друг от друга. По ним актинидия будет плестись. Плодоносить начинает в четырехлетнем возрасте в конце августа.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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