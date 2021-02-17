Мелкие семена сеют с клейстером

- Некоторые семена такие мелкие, что между пальцев проскакивают. Потом прорастают кустами и приходится прорывать. Больше всего мороки с семенами лобелии и петунии. Мельче мака, - рассказывает 37-летняя Светлана Горинчук из поселка Коломак Харьковской области.

Семена смешивает с просушенным песком. Или добавляет горсть золы из расчета 1:3. Так видно, сколько семян падает в ряд. Землей не присыпают. Ежедневно опрыскивает водой.

- Вот уже два года для мелких семян замешиваю клейстер из крахмала. Такой способ посева называется жидкостный. Благодаря клею семена удерживаются в подвешенном состоянии. Всходы появляются равномерные, их не надо прореживать.

В 100 мл воды растворяет 1 ст. л. крахмала. Перемешивает и доливает кипятка, чтобы получился 1 л смеси. Охлаждает клейстер, помешивая, чтобы не образовалась пена. Перемешивает с семенами, чтобы равномерно распределились. Затем заливает смесь в пластиковую бутылку. Закрывает крышкой с дыркой, сделанной горячим гвоздем. Добавляет по полведра торфа, дерновой земли, 1/4 ведра перегноя и песка. В ящики для рассады на дно всыпает мелкий керамзит, а сверху - подготовленную землю. Делает канавы и разбрызгивает жидкость из крахмала и семян. Ящики накрывают стеклом. Ставит в освещенное помещение при + 21 ° C. Так можно сеять и мелкие семена овощей.