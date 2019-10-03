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понедельник, 07 октября 2019 07:31

Курятники и коровники чистят биопрепаратом

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- Ездила на заработки в Голландию, работала в теплицах, - говорит 37-летняя Елена Павлюк из города Летичев Хмельницкой области. - Там все сорняки поливают биопрепаратами. За неделю они превращаются в естественное удобрение.

- Голландцы применяют препараты в туалетах общего пользования, коровниках и свинарниках. Даже в самую жару нигде не воняет. Средства продают разведенными и в порошке. Последние выгоднее, потому что их разводят водой.

Биопрепарат безопасен для пчел и животных. Его можно применять в курятниках, свинарниках, хлевах со скотом.

- Я купила такой родителям. Папа годами держал компостную яму и был убежден, что органические остатки перегнивают минимум за три-четыре месяца. А это посыпал биопрепаратами - и все перегнило за неделю. Биопрепараты можно заказать и в интернете, и на разных фирмах. Одни борются с запахом и отходами, вторые нужны для подпитки и укрепления овощей, - говорит Елена.

Средство содержит бактерии, которые питаются органическими веществами. От этого растения быстрее перегнивают.

- Отец даже крольчатники обрабатывает. Клетки всегда чистые и сухие, не воняют. От препарата животные меньше болеют. Бабушке было трудно чистить курятник. Пока имела здоровье, то раз в месяц выгребала помет лопатой. Теперь не может. Раз в полгода приезжали к ней и чистили. Как посыпали препарат - всегда чисто и сухо, - добавляет Елена Павлюк.

Препараты можно использовать дома для засоренных труб и чистки надворных туалетов.

Автор: Ирина КАЛЬЧЕНКО
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Дата
07
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