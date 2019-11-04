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вторник, 05 ноября 2019 00:15

Кукурузу на силос заливают водой

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- В этом году природа такое натворила, что пришлось пересевать кукурузу, - рассказывает Владимир Жук, 50 лет, из Института кормов в городе Винница.

- Фермеры обработали поля гербицидами. Прошли дожди, и химикаты сожгли корни. Пересевали. Поэтому кукуруза созрела не в августе, а в сентябре. Сдвинулись сроки. Из-за этого заложили силосную яму на две недели позже.

Советует выкопать экскаватором яму нужных размеров. Лопатой заровнять края. Застелить дно и стороны пленкой. В нее засыпать измельченную кукурузу. Длина кусков при восковой спелости должна быть 8 мм. Перезрелую кукурузу измельчают на куски 5 мм. Тогда корма будут качественные и хорошо усваиваются скотом.

- Чтобы кукуруза забродила, нужны биологические консерванты и вода. В этом году должна быть двойная доза. Потому что кукуруза засохла на стебле. Кто ее не дал и заложил силос обычным способом, у того будет ущерб. Его верхний слой сгниет, особенно если яму не накрыли пленкой. Так делают для удешевления заготовки, а потом это выходит боком.

Посыпает кукурузу консервантами для силосования. Их норма указана на упаковке. Поливает, ждет два месяца.

- Если силосную яму распаковать раньше, корм быстро испортится. Из-за недоброжения при контакте с воздухом окислятся полезные вещества. Этот молодой силос надо разбавлять соломой, сеном. Иначе у коровы начнутся расстройства желудка.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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