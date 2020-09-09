Крыжовнику подходит рыхлая почва

 
Ексклюзивы
1/5
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
Мама говорила: "Наташа, подумай, какая там зарплата. Как ты будешь жить?"
1 Просмотров: 1386
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
Эксперт про Фокина и Кравчука в ТГК: Эти извлеченные из нафталина политики не отражают мнения общества
2 Просмотров: 1026
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Дипломат: согласимся на уступки РФ - окончательно потеряем Донбасс и Крым
Просмотров: 702
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1521
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 1377
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 630
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1539
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1701
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 666
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
"Аромат - это портал": Ксандра Осинина создает духи с запахом калины, янтаря и леса
Просмотров: 180
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 2538
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 711
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 10053
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 243
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 сентября 2020
Просмотров: 378
Не збрехав
– Морально розбитий. Не чекав такої ненависті, – пише Олег. Працює менеджером у рекламному агентстві. Місяць тому в нього ...
понедельник, 14 сентября 2020 07:30

Крыжовнику подходит рыхлая почва

  Комментировать
 

— Сыну врач назначил есть крыжовник и пить из него компоты, — рассказывает 50-летняя Анна Бурбела из села Волошиново Старосамборского района Львовской области. - Имеет проблемы с почками, а крыжовник их хорошо чистит, потому что он мочегонный.

Женщина заказала в интернете саженцы. Те дали плоды уже в следующем году.

- Осенью под каждый куст вношу органические удобрения раз в два-три года. Также подкармливаю аммиачной селитрой. Крыжовник любит рассыпчатую, рыхлую почву, без сорняков. Требует регулярного прореживания веток, поскольку загущение влияет на качество и размер ягод.

Владелец садового питомника из города Бахмут Донецкой области 44-летний Андрей Титов выращивает различные виды саженцев крыжовника.

— У меня посадочный материал заказывают со всей Украины, — говорит. — Большинство сортов дают плоды в кратчайшие сроки. Например, крыжовник Берил скороплодный. Кусты вырастают средней длины, густые и изогнутые. Ягоды до 9 граммов, светло-зеленые, округлые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий, десертный. Сорт зимостойкий, а также вынослив к мучнистой росе и весенним заморозкам.

Также садовод предлагает клиентам сорта: Десертный, Куршу Дзинтарс, Ласковый, Аристократ, Гранд, Полонез и другие.

Заказать саженцы крыжовника и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0(99) 415 00 15,

0(63) 461 88 32, 0(67) 629 94 55.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крыжовнику подходит рыхлая почва». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Первый вертолет конструктор испытывал привязанным

Самое читаемое
Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Голые активистки Femen поддержали Беларусь Просмотров: 49278
Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы
Я здесь живу: пользователей соцсетей возмутил предвыборный ролик Притулы Просмотров: 11223
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций
Кравчук сдал того, кто требовал инспектирования наших позиций Просмотров: 7884
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения
Сколько стоит и когда сдавать тест на коронавирус: Минздрав внес изменения Просмотров: 6867
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах
Патрульные хотят проводить техосмотр на дорогах Просмотров: 5256
Сад-огород
Орех Идеал родит гроздьями
Орех Идеал родит гроздьями Просмотров: 72
"Санекс Septix" нужно использовать осенью
"Санекс Septix" нужно использовать осенью
Штамбовые помидоры быстрее созревают
Штамбовые помидоры быстрее созревают Просмотров: 684
Аппетит свиньям улучшает рассол
Аппетит свиньям улучшает рассол Просмотров: 54
Мини-тракторы подходят для возделывания 10 гектаров земли
Мини-тракторы подходят для возделывания 10 гектаров земли Просмотров: 27
Больше всего комментируют
9
Рассказали, как Украина планирует возвращать Крым
9
Враги внутри страны. Не всем нужен мир – Ермак
6
Зеленского окружает огромное количество предателей и агентов России – Гордон
2
Дрон ОБСЕ зафиксировал на Донбассе тяжелое вооружение боевиков
2
Фокин отказался встречаться с парламентским комитетом - Качура
Голосов: 94
Голосование Выйдет ли киевское "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua