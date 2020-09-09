Крыжовнику подходит рыхлая почва

— Сыну врач назначил есть крыжовник и пить из него компоты, — рассказывает 50-летняя Анна Бурбела из села Волошиново Старосамборского района Львовской области. - Имеет проблемы с почками, а крыжовник их хорошо чистит, потому что он мочегонный.

Женщина заказала в интернете саженцы. Те дали плоды уже в следующем году.

- Осенью под каждый куст вношу органические удобрения раз в два-три года. Также подкармливаю аммиачной селитрой. Крыжовник любит рассыпчатую, рыхлую почву, без сорняков. Требует регулярного прореживания веток, поскольку загущение влияет на качество и размер ягод.

Владелец садового питомника из города Бахмут Донецкой области 44-летний Андрей Титов выращивает различные виды саженцев крыжовника.

— У меня посадочный материал заказывают со всей Украины, — говорит. — Большинство сортов дают плоды в кратчайшие сроки. Например, крыжовник Берил скороплодный. Кусты вырастают средней длины, густые и изогнутые. Ягоды до 9 граммов, светло-зеленые, округлые, с тонкой кожицей. Вкус кисло-сладкий, десертный. Сорт зимостойкий, а также вынослив к мучнистой росе и весенним заморозкам.

Также садовод предлагает клиентам сорта: Десертный, Куршу Дзинтарс, Ласковый, Аристократ, Гранд, Полонез и другие.

Заказать саженцы крыжовника и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0(99) 415 00 15,

0(63) 461 88 32, 0(67) 629 94 55.